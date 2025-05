Esta es la estrategia de Santos y Guanacasteca para enfrentar al Comité de Licencias: ‘El sistema está podrido’

Santos y Guanacasteca sufren el mismo inconveniente: no pueden jugar en el campeonato porque les revocaron la licencia de participación.

Ronny Cortés, presidente de Santos de Guápiles, le dijo a La Nación que acudirá a la FIFA y, si es necesario, a organismos internacionales, con tal de recuperar el derecho de jugar en la Primera División.

Pero, según Ronny Cortés, en esta lucha por demostrar que no están equivocados con sus alegatos, Santos no está solo.

“Me llamó Leonardo Cova (gerente general de Guanacasteca), nos dijo que nos uniéramos para presentar el reclamo, apelar, hacerle daño al podrido sistema que tienen ahí (Comité de Licencias). Son juez y parte. Ellos te acusan y ellos mismos dictan la resolución. Hablé con Cova y nos vamos a unir”, sentenció Ronny Cortés, presidente de Santos.

LEA MÁS: Presidente de Santos explota y lanza amenaza: ‘Nos están atropellando, pero esto no se queda así’

A Santos le notificaron que no puede competir más. De hecho, tenía partido el martes de visita contra San Carlos.

“Yo tengo la conciencia tranquila, no vivo del fútbol, no tengo mis negocios en el fútbol. Pero no puedo dejar que un comité corrupto meta mano negra en el fútbol”, aseguró Ronny.

El jerarca guapileño reconoció estar afectado, incluso piensa no colaborar más con el deporte.

“Me duele mucho porque llegué a que el equipo no descendiera, a salvar el descenso. Hicimos el gasto necesario, llevando jugadores caros, a Centeno y su equipo. Si esto queda en firme y no podemos corregirlo, me retiro del deporte para siempre. No vuelvo a regalar un balón a una escuela, no vuelvo a involucrarme en ningún comité cantonal o fútbol playa. Nunca más, porque el fútbol de Costa Rica está podrido y es corrupto”, expresó Ronny con firmeza.

Ronny cortés, presidente de Santos, dijo que se unirá a Guanacasteca para pelear por recuperar la licencia. (Facebook /Facebook)

Ronny detalló que en la apelación que hizo el club, presentaron —según él— pruebas que eran contundentes, pero de nada sirvió ante el Comité de Licencias.

“Ni siquiera dan la cara, porque ellos tienen una meta, no les importa lo que uno diga”, dijo Ronny Cortés.

La Nación publicó en febrero pasado un reportaje en el que dio a conocer presuntos ocultamientos de cambios de administración por parte de dos equipos de la Primera División: la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) y Santos de Guápiles.

En el caso de Guápiles, este diario tuvo acceso a un contrato firmado por el vicepresidente de la asociación, Mauricio Vargas, con Antonio Coreas, un empresario extranjero que aparecía como representante de la sociedad Santos de Limón S.A.