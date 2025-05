Presidente de Santos explota y lanza amenaza: ‘Nos están atropellando, pero esto no se queda así’

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol concluyó que el Santos de Guápiles incurrió en supuestas irregularidades y le revocó la licencia de participación en la Primera División.

La reacción de Ronny Cortés, presidente de Santos, no se hizo esperar. El empresario conversó con La Nación y aseguró que irá hasta las últimas consecuencias con tal de que a su equipo le regresen la licencia.

“Son unos corruptos y esto lo vamos a denunciar a nivel internacional. Vamos a acudir a la FIFA, al TAS, a Suiza, a las instancias necesarias, porque el Comité de Licencias es corrupto”, dijo Ronny Cortés.

Santos tiene tres días para apelar la decisión. Este plazo comienza a contar a partir de este martes y vencerá el próximo jueves. De presentarse una apelación, será analizada por el Tribunal de Apelaciones, conforme a la reglamentación vigente.

“Se hizo mucha inversión de mi parte para que venga un estúpido Comité de Licencias corrupto, que quiere que solo los equipos grandes jueguen en Primera División, y nos bote un proyecto del que depende mucha gente. Esto no se queda así”, resaltó el presidente de Santos.

Ronny Cortés reconoció que no esperaba que les revocaran la licencia. Santos tenía que jugar el martes la última fecha del torneo, de visita contra San Carlos, pero ese juego quedó suspendido debido a la situación del club guapileño.

“Yo no esperaba esta resolución, porque no hemos hecho nada. Tenemos las finanzas limpias, estamos al día con el Ministerio de Hacienda, que era lo más duro. La Caja ya hay que pagar, pero todo está al día, a los jugadores no se les debe nada”, indicó Cortés.

El jerarca de Santos agregó que todo queda en manos de sus abogados y seguirá con las recomendaciones que ya le hicieron.

“Vamos a apelar con el Tribunal de Apelaciones, acudir al Icoder y de ahí pasaríamos al plano internacional. Esa es la recomendación de los abogados Adolfo Hernández y Luis Peraza”, comentó Cortés, quien agregó que Peraza está muy golpeado, porque vio que todo estaba bien.

Ronny Cortés, presidente de Santos de Guápiles, dijo que acudirán a FIFA y hasta las últimas instancias, con tal de recuperar la licencia. (Facebook del Santos/Facebook del Santos)

“Nos están atropellando, nos quitan un derecho que tenemos. Esto es lo que quieren estos corruptos: que no estemos en Primera”, opinó Cortés.

Ronny Cortés añadió que mucha gente le ha dicho que no siga con el proyecto de Santos, que no pierda dinero, pero él no piensa tirar la toalla.

“Yo sigo con el equipo. Ya me han dicho: ‘No siga invirtiendo’, pero no puedo dejar botada a un montón de gente que trabaja ahí en el club. Se vería muy feo dejarlos desamparados”, destacó Ronny Cortés.