Puro Deporte

Arsenal acaba con invicto del Bayern, Mbappé y Vitinha lideran a Real Madrid y PSG

En una jornada llena de goles, destacan la actuación del Arsenal y de Kylian Mbappé con el Real Madrid

EscucharEscuchar
Por AFP
Vinicius Jr. y Kylian Mbappé celebran uno de los goles del Real Madrid ante Olympiacos por la Champions League.
Vinicius Jr. y Kylian Mbappé celebran uno de los goles del Real Madrid ante Olympiacos por la Champions League. (ANGELOS TZORTZINIS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridArsenalKylian MbappéChampions League
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.