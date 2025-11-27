Arsenal acaba con invicto del Bayern, Mbappé y Vitinha lideran a Real Madrid y PSG

Vinicius Jr. y Kylian Mbappé celebran uno de los goles del Real Madrid ante Olympiacos por la Champions League.

En una jornada llena de goles, el Arsenal acabó con el invicto del Bayern Múnich y de paso quedó como líder en solitario del grupo único de la liga de la Champions, con Real Madrid y PSG escalando posiciones gracias a las actuaciones de Kylian Mbappé y Vitinha.

El Emirates Stadium era el escenario del partido más destacado de la jornada, entre dos de los tres equipos que habían sumado el pleno de 12 puntos en las cuatro primeras fechas (el otro era el Inter) y el espectáculo no defraudó.

El equipo dirigido por Mikel Arteta, que ahora mismo parece aspirante a todo, barrió de la cancha, sobre todo en la segunda parte, a todo un Bayern, que llegó a Londres sin conocer la derrota en los 17 partidos que había disputado en esta temporada.

Jurrien Timber(22′), Noni Madueke (70′) y el brasileño Gabriel Martinelli (77′) fueron los autores de los goles de los Gunners, mientras que el Bayern sólo tuvo capacidad de reacción en el primer tiempo, gracias al gol del joven Lennart Karl (32′), que a sus 17 años parece llamado a marcar época en el gigante bávaro.

El equipo alemán echó de menos al colombiano Luis Díaz, que purga la suspensión de tres partidos tras su expulsión el París.

Si todo sonríe al Arsenal, otro de los grandes de la Premier League, el Liverpool, no levanta cabeza. Perdió 4-1 en Anfield ante el PSV Eindhoven y suma nueve derrotas en los últimos doce partidos que ha disputado.

La segunda derrota consecutiva en esta competición no es aún desastrosa para el Liverpool, pero con 9 puntos ve cómo sale del Top 8, sinónimo de clasificación directa para los octavos de final, y de escaparse al grupo cabecero.

En este grupo está el líder Arsenal, con 15 puntos, PSG, Bayern Múnich, Inter y Real Madrid con 12 y luego hay otro grupo de otros cuatro equipos (Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City y Atalanta) con 10 unidades.

El París SG asciende al segundo puesto tras una demostración ante el Tottenham, que se adelantó en dos ocasiones en el Parque de los Príncipes, pero que acabó superado por el actual campeón de la competición, liderado por un sublime Vitinha, autor de tres goles, los dos primeros con disparos desde la frontal del área y el tercero de penal (45′, 53′ y 76′).

También sublime fue la actuación de Kylian Mbappé en Grecia, donde fue el autor de los cuatro goles en la victoria del Real Madrid ante Olympiacos, los tres primeros en menos de siete minutos ((22′, 24′, 29′ y 60′). El francés ha marcado 22 de los 40 goles anotados por su equipo esta temporada.