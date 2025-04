Ariel Rodríguez confiesa quién fue su maestro goleador en Saprissa: ‘Me ayudó muchísimo’

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, está acostumbrado a festejar goles, y no es casualidad que en su carrera acumule 123 anotaciones en la Primera División.

Por si fuera poco, Ariel es el segundo goleador histórico de Saprissa en el campeonato nacional. Rodríguez suma 110 gritos de gol con la casaca morada y está a 38 del histórico Evaristo Coronado.

En el último partido de los morados, Rodríguez volvió a sacudir las redes: le anotó a Herediano y le dio la victoria 1-0 a su equipo.

Ariel contó cómo perfeccionó sus cualidades de goleador, a quién observó para mejorar y quién fue su maestro dentro de los terrenos de juego.

“En el 2014, si no me equivoco, llegó a Saprissa el ‘Caballo’ Saucedo (Carlos), y fue una de las cosas que a mí me ayudó”, dijo Ariel en Los Saprissa, programa del cuadro morado.

Ariel Rodríguez recordó que en ese momento Saucedo estaba en el top cinco de goleadores del mundo.

“Me ayudó muchísimo, me enseñó a posicionarme, cuándo ir a presionar y cuándo no. Él era un jugador experimentado y ahí fue donde empecé a adquirir más experiencia”, resaltó el artillero saprissista.

El actual goleador de Saprissa en el torneo, con cuatro tantos, agregó que siguió los pasos del boliviano Saucedo.

“Igual que mi estilo de juego, Saucedo no era un futbolista muy vistoso. No somos delanteros de quitarnos a tres y meterla al ángulo, somos oportunistas. Ese es el fútbol de nosotros. Absorbí muchas cosas de él y, por dicha, ahí están los goles, la historia, y al final eso no se lo quita nadie. Verlo jugar me ayudó mucho”, opinó Ariel.

Carlos Saucedo fue clave para que Saprissa obtuviera el título del Torneo de Verano 2014, al marcar nueve anotaciones. El boliviano sumó 14 goles con los tibaseños en los dos torneos cortos que disputó con el club.

Ariel Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, contó cómo se superó como goleador. (MAYELA LOPEZ)

Saucedo tenía 34 años cuando fichó con Saprissa en 2014. Además, no solo era seleccionado de Bolivia, sino que en ese momento figuraba en la lista de la FIFA como el tercer mejor goleador de clubes del mundo en 2013, con 31 goles, igual que el marfileño Wilfried Bony, del Vitesse de Holanda, y solo superado por el argentino Lionel Messi, del Barcelona (46), y el portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid (34).

Conocido como el “Caballo” por su empuje en la ofensiva, Saucedo debutó en el fútbol profesional a los 26 años.

