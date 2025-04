Luis Marín avisa y reta a Saprissa en la lucha por la clasificación

Luis Marín, técnico de Sporting, está ilusionado y con muchas aspiraciones de clasificar. Al observar la tabla de posiciones, parece complicadísimo: Sporting es octavo con solo 17 puntos, pero Marín sacó la calculadora y los números le dan para meterse en semifinales.

Faltan siete fechas, 21 puntos por disputar, y Marín tiene claro que, si prácticamente los ganan todos, se dejarían el cuarto puesto.

LEA MÁS: A Saprissa no lo pueden dar por muerto: la historia dice que no se repartan nada

El primer paso para Luis y sus muchachos será el próximo sábado contra Saprissa. El timonel quiere tomar impulso en la clasificación derrotando a los morados, en un duelo pactado para las 7 p. m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

“Hay que pensar en el presente y hoy lo inmediato es Saprissa. Matemáticamente, las posibilidades están ahí y el margen de error es mínimo, por no decir nulo. Si ganamos unos 12 puntos más los 17 que tenemos, creo que clasificamos”, dijo Luis Marín en declaraciones a Tigo Sports Radio.

El timonel de Sporting añadió que están muy enfocados en vencer a Paulo César Wanchope y sus dirigidos. Marín siente que tomaron un nuevo aire tras ganarle como locales 3-1 a Santa Ana el domingo pasado.

“Clasificar es posible, porque nada es imposible en la vida, pero debemos ir partido a partido y hay que empezar contra Saprissa”, señaló Marín en retador mensaje.

LEA MÁS: La ‘Mariano dependencia’ en Saprissa: estadísticas que no mienten

Los morados, quintos en el certamen con 22 puntos, a dos de Cartaginés (cuarto en la clasificación), no pueden descuidarse y deben sumar otra victoria para tratar de lograr el boleto a la siguiente ronda, un detalle que Marín no deja pasar.

“Estamos preparando este partido con toda la intención de hacer un buen juego. El rival es fuerte para nosotros, pero, táctica y estratégicamente, debemos aplicarnos al 100% para tener posibilidad de ganar un encuentro que será duro”, resaltó Luis Marín.

“Clasificar es posible, porque nada es imposible en la vida, pero debemos ir partido a partido y hay que empezar contra Saprissa”, señaló Luis Marín, técnico de Sporting. (Rafael Pacheco Granados)

El estratega del cuadro capitalino se tiene fe y anunció que peleará hasta el final en busca del pase a la siguiente fase del torneo.

“A mí nadie me tiene que decir que tenemos que ganar. Soy un técnico ganador, me gusta competir, me gusta pelear cosas importantes, campeonatos y clasificaciones; esa siempre es mi mentalidad.

”Nos ha costado más de lo que esperábamos, pero el fútbol tiene estas situaciones y circunstancias. Hay imponderables que uno no se explica por qué suceden, pero me enfoco en mi trabajo y confío en que podemos lograr los objetivos”, expresó Luis Marín.

Además, reconoció que Sporting ha tenido un torneo de mucha inconstancia en los resultados. También tiene claros los motivos.

“Las lesiones nos han afectado. Hemos tenido a ‘Pipo’ (Giancarlo González) unos partidos fuera. Si no es él, es Pablo Arboine, o si no, Ariel Soto. También se nos lesionó Doryan Rodríguez, Steven Cárdenas se volvió a lesionar y lo mismo sucedió con Harry Rojas. Esos imponderables nos han afectado y no son excusas, pero debemos aceptarlo”, comentó Marín.

Más allá de las bajas o de los hombres en recuperación, Luis Marín quiere derrotar a Saprissa, sumar tres puntos y buscar con todo, en el cierre del certamen, esa clasificación en la que casi nadie cuenta con Sporting.