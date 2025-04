La ‘Mariano dependencia’ en Saprissa: estadísticas que no mienten

El Deportivo Saprissa tiene “Mariano dependencia”. Muchos aseguran que los morados dependen del juego de Mariano Torres.

Para muestra, lo sucedido en los últimos tres partidos: el capitán no estuvo contra Liberia y el equipo empató como local. Tampoco participó en la visita ante Santos y los tibaseños cayeron 2-0.

Mariano se perdió esos encuentros porque fue expulsado frente a San Carlos y debió cumplir con dos partidos de sanción. El argentino volvió a la cancha el domingo pasado ante Herediano y Saprissa ganó 1-0 con gol de Ariel Rodríguez.

LEA MÁS: A Saprissa no lo pueden dar por muerto: la historia dice que no se repartan nada

Ahora bien, veamos los números para determinar cómo le ha ido a los saprissistas en este torneo con y sin su capitán.

De los 15 partidos disputados, Mariano jugó en siete, ya que se perdió los primeros cuatro por la sanción tras su expulsión en la final del torneo pasado contra Herediano.

En los siete encuentros con la presencia de Mariano, Saprissa ganó tres, perdió dos y empató dos, con un rendimiento del 52%. En los ocho restantes, donde Torres no actuó, el equipo sumó tres victorias, dos empates y tres derrotas, alcanzando un 46% de rendimiento.

“Cada vez que me toca jugar trato de aportar, como hacemos todos en el plantel”, afirmó Mariano Torres, quien no cree que Saprissa dependa de su desempeño en la cancha.

“En el partido pasado (ante Santos), pegaron pelotas en los palos y el arquero sacó algunas. A veces los partidos se dan así, que la pelota no quiere entrar. Ellos llegaron una vez y anotaron. El equipo hizo un buen partido, solo que el balón no quiso entrar”, explicó Torres.

Sobre el duelo ante Herediano, señaló: “Cuando conservamos el arco en cero, siempre vamos a tener chances de gol. Ganamos un partido que necesitábamos mucho para acercarnos a donde queremos estar”.

Aunque algunos sostienen que sí existe la “Mariano dependencia” y otros lo niegan, es evidente que con Torres en el campo, Saprissa tiene mayor volumen de juego y control de la pelota. Además, su presencia aporta un recurso letal en la táctica fija: sus disparos a balón parado.

Con Mariano Torres en la cancha, el fútbol del Deportivo Saprissa es más fluido a la ofensiva. (Rafael Pacheco Granados)

La afición morada se rinde a los pies de Mariano Torres. Es una pieza fundamental del equipo, porque cuando no está, las ideas en el mediocampo se diluyen sin nadie que asuma el rol que él desempeña. Desde su llegada al club, hace ya ocho años, se ha hablado de un Saprissa distinto con o sin Mariano.

“Es difícil no poder jugar. Obviamente, no me gusta estar fuera y no poder competir. Cuando uno vuelve, el ritmo cuesta un poco”, resaltó Mariano tras la victoria 1-0 ante Herediano.

Torres no se complica con el debate sobre si hace falta o no. Para él, lo fundamental es que el equipo gane, sobre todo ahora que está fuera de la zona de clasificación.

“Siempre necesitamos ganar y, bueno, ante Herediano hicimos un gran partido. Tal vez por momentos no controlamos la pelota, que es lo que nos gusta a nosotros, pero a veces los juegos se dan así y hay que saber jugarlos”, concluyó Mariano Torres.

