Árbitro que expulsó a jugador de Alajuelense de manera injusta recibió su propio castigo

Alberto Toril descuenta una sanción por una tarjeta roja que no merecía, según afirmó el propio presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses. Pero no solo el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense tuvo que ver el juego del fin de semana desde lejos, porque el árbitro que lo expulsó, también recibió un castigo.

Cuando se le consultó al jerarca del referato si quien incurra en un fallo grave no aparecerá en las próximas fechas, como medida de corrección, el chileno dijo que la respuesta se encuentra al revisar las designaciones arbitrales de la jornada.

“Ahí se podrán dar cuenta de cómo es el proceso de evaluación por nuestra parte en realidad”, expresó Enrique Osses en Teletica Radio, dando pie para hacer el ejercicio pertinente de revisar qué pasó con los nombramientos.

Para el partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense, Brayan Cruz impartió justicia, mientras que Benjamín Pineda estuvo en el VAR y Cristopher Ramírez como AVAR. Ninguno de ellos fue nombrado para la jornada recién concluida.

Según Enrique Osses, muchas veces los porteros se convierten en el símil de la actividad arbitral, porque si en el último minuto cometen un error, se comen un gol y aparecen jugando en la siguiente jornada, el director técnico le tiene confianza para seguir apostando por él.

“En el arbitraje, en algunas oportunidades puede pasar un poco lo mismo. Lo normal es que un árbitro que comete un error no sea designado a la siguiente semana, es posible que en alguna oportunidad puntual, ese árbitro pueda ser designado”, citó.

También dejó claro que la intención de hacer públicas estas situaciones es buscando mejoría. Por eso, en su visita al Estadio Alejandro Morera Soto para presenciar desde el lugar de los hechos el desempeño arbitral en el duelo entre Alajuelense y Santos, habló con sinceridad sobre la expulsión del 31 de marzo de Alberto Toril.

“Me pareció exagerada la revisión por parte del árbitro y por lo tanto me parece un error, pero quiero dejar un punto establecido: esta opinión es una opinión técnica de parte del presidente y de la Comisión de Arbitraje, pero las decisiones árbitros no son apelables.

”Y por lo tanto, esta declaración como las que van a tener siempre, o tratar de que las tengan de forma periódica, no significa que los clubes puedan apelar la sanción a partir de la decisión”, citó.

La reacción de Alajuelense sobre la confesión de Enrique Osses

Que Enrique Osses diga abiertamente que la expulsión de Alberto Toril no debió ser resulta muy llamativo y dice mucho de lo que el chileno puede aportar desde el cargo que asumió en el fútbol tico.

“Ese es el liderazgo que estamos esperando de la Comisión de Arbitraje, que se acepten los errores, que se planteen las cosas como tienen que plantearse y que tengamos un arbitraje en Costa Rica que no sea protagonista en el campeonato nacional, en las instancias finales”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Alberto Toril ya purgó un partido de suspensión y le falta otro, a raíz de una roja que no merecía y que se le mostró después de una revisión en el VAR. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Añadió que él realmente aplaude ese comentario, porque Enrique Osses está recién llegado al país, dando sus primeras declaraciones en su primera visita al Morera Soto y ya se manifiesta con cosas que en algunos casos, no siempre pasa.

“Se aceptan los errores y eso conviene para mejorar; él aquí vino a señalar algo que ya habíamos visto nosotros”, destacó el vocero de la institución rojinegra.

¿Profesionalizar el arbitraje?

Enrique Osses manifestó que en ninguna parte del mundo ocurre que el arbitraje sea 100% profesional, sino que en algunos lugares se pretende que los silbateros tengan como prioridad trabajar en arbitraje. Y eso se busca que pase en algún momento en Costa Rica.

“En ese sentido hay un proyecto, un plan que ya presentó el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, el señor Osael Maroto hace un tiempo atrás. Tiene un costo importante y por lo tanto no me corresponde a mí, identificarme por una posición en este momento”, comentó.

Sin embargo, dijo que solo podía mencionar que le encantaría que durante esta gestión se pueda realizar ese proyecto.

