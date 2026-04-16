Arbeloa se queja del arbitraje tras eliminación del Real Madrid

El volante del Real Madrid Eduardo Camavinga sale del terreno luego de ser expulsado ante el Bayern Múnich en el duelo de Champions League.

Múnich, Alemania. El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, consideró “inexplicable” la expulsión de Eduardo Camavinga este miércoles en la derrota 4-3 contra el Bayern Múnich, que supuso la eliminación de la Champions para el equipo merengue.

“Es una expulsión inexplicable que creo que todavía nadie entiende”, se quejó Arbeloa tras el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions.

“Por eso esa sensación de injusticia, de enfado y el dolor que sienten mis jugadores de ver cómo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se se ha tirado por por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro”, consideró.

Camavinga, fue expulsado en el 86 por doble amonestación y tras su salida, llegaron los dos goles de Luis Díaz y Olise que dieron la victoria y el pase a semifinales de la Champions al Bayern.

“Creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han que han demostrado”, añadió el técnico blanco.

Fuera de la Copa del Rey y con la Liga muy complicada, la Champions era la única posibilidad que le quedaba al Real Madrid para evitar una segunda temporada en blanco.

“A partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y como siempre, defender este escudo al máximo, como han hecho estos jugadores hoy”, explicó.

Arbeloa, llegado al banquillo del Real Madrid a principios de año en sustitución de Xabi Alonso, aseguró que no le preocupa cuál pueda ser su futuro.

“Entenderé todas las decisiones que puedan tomar en el club. Las entenderé perfectamente”, dijo Arbeloa.

“Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la decimosexta”, aseguró.