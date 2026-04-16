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Arbeloa se queja del arbitraje tras eliminación del Real Madrid

El entrenador del Real Madrid criticó la expulsión de Camavinga cuando la serie ante Bayern Múnich por la Champions iba empatada

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Por AFP
El volante del Real Madrid Eduardo Camavinga sale del terreno luego de ser expulsado ante el Bayern Múnich en el duelo de Champions League.
El volante del Real Madrid Eduardo Camavinga sale del terreno luego de ser expulsado ante el Bayern Múnich en el duelo de Champions League. (ALEXANDRA BEIER/AFP)







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