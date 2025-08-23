Arabia Saudita recorta gastos en fútbol y pone en venta el Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo

Arabia Saudita pone en venta a los equipos más importantes de su liga, incluido el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El país busca dejar atrás el gasto público millonario y abrir paso a inversionistas privados.

El ambicioso plan de Arabia Saudita para convertir su liga en un polo de atracción mundial vive un giro inesperado. El gobierno decidió poner a la venta a los cuatro clubes más emblemáticos del país: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli; en un intento por reducir el uso de recursos estatales y abrir las puertas a capital privado.

La medida impacta directamente al equipo de Cristiano Ronaldo, que no solo renovó recientemente su contrato en un acuerdo millonario, sino que también reforzó su plantilla con figuras como João Félix, Kingsley Coman e Iñigo Martínez, bajo la conducción de Jorge Jesus.

De acuerdo con el periodista saudita Ahmed Ajlan, el objetivo es que los equipos dejen de depender casi por completo del Fondo de Inversión Pública (PIF), que actualmente controla el 75% de las acciones, y del Ministerio de Deporte, que posee el 25% restante. La venta incluiría la totalidad de los clubes.

Entre los interesados figura el príncipe Al Waleed bin Mosaad, histórico simpatizante del Al-Hilal, quien incluso prestó su jet privado para traer a Neymar desde París en 2023.

Otro posible comprador es el príncipe Abdullah bin Mosaad, expropietario del Sheffield United, aunque sin avances concretos.

En apenas dos años, esta ofensiva para atraer estrellas europeas ya supuso un gasto de $1.863 millones en fichajes.

Solo el Al-Hilal destinó $645 millones, mientras que el Al-Nassr invirtió $475 millones.

