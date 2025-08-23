Puro Deporte

Arabia Saudita recorta gastos en fútbol y pone en venta el Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo

El gobierno saudita decidió poner a la venta a sus principales clubes, en un viraje que busca atraer inversión privada y reducir el gasto público

Por O Globo / Brasil / GDA
Al-Nassr extendió el contrato de Cristiano Ronaldo hasta 2027. El atacante buscará llegar a los 1.000 goles oficiales.
Arabia Saudita pone en venta a los equipos más importantes de su liga, incluido el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El país busca dejar atrás el gasto público millonario y abrir paso a inversionistas privados. (@Cristiano/X)







