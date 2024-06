Aquil Alí: ‘Wálter Centeno, después de hacernos ganar cinco copas, será rey del Herediano’

Aquil Alí, máximo dirigente de Fuerza Herediana, no se anda con rodeos. La cabeza florense es clara en que quiere llegar al cetro 30 ya. Además, se refirió a la llegada de un técnico de riñón saprissista como Wálter Centeno y explicó la incorporación de Marcel Hernández a la institución.

-¿Cómo evalúa al Herediano de cara al nuevo torneo?

-Primero que todo, para mí, la llegada de Wálter Centeno es la solución a lo que estamos buscando en un técnico. Tengo gusto de verlo, siento que la cosa va bien. La llegada de Marcel Hernández nos da los goles que necesitábamos, porque nosotros estamos bien en el resto de las zonas de juego. Queremos seguir soñando que podemos quitarle espacio a Saprissa para lograr el título 30 que tanto deseamos.

-¿Cómo fue la llegada de Marcel Hernández al equipo?

-Marcel mismo se comunicó con nosotros y nos dijo que necesitaba un nuevo aire. Hablamos entre nosotros y dijimos que es un jugador con gran trayectoria, con más de 100 goles, que encaja mucho en el Herediano. Es un jugador que va a revivir su carrera, sus momentos de gloria volverán. El nuevo aire será como pasó con Esteban Alvarado, Yeltsin, Randall Azofeifa. Espero mucho de él, estoy feliz de tenerlo. Desde hace tiempo lo queríamos.

Aquil Alí espera celebrar en diciembre el cetro 30 del Herediano y además anunciar que el equipo vuelve al Eladio Rosabal Cordero. (Diana Mendez)

-¿Se encareció la planilla del Herediano?

-No es que encarece, es que es un jugador que toma el espacio de Erick Cubo Torres. No nos va a afectar en la parte económica.

“Él estaba en una situación de buscar un nuevo aire, nosotros ocupábamos goles. Las puertas para él estaban cerradas en la Liga y en Saprissa, entonces las pretensiones de él se acercaban a lo nuestro y llegamos a un acuerdo”.

-Para nadie es un secreto que Wálter Centeno es de riñón morado. ¿Qué los lleva a apostar por él?

-Lo que yo siento es lo que él dijo cuando lo presentaron: vino al equipo que nació grande, pero él ya era grande y vino al más grande. No nos preocupa lo de la identidad porque los últimos DT’s que hemos tenido han sido ligados al Saprissa. Tuvimos a Hernán Medford, Jeaustin Campos, todos eran reyes de Saprissa... Entonces, al final, esto es fútbol.

“Wálter, después de hacernos ganar cinco copas, será rey del Herediano”.

-¿Se necesita la identidad del Saprissa o Herediano tiene su identidad?

-Nosotros tenemos nuestra propia identidad. Recuerda que llevábamos 20 años de no ganar nada, pero ya eso se rompió, ahora debemos hacer lo que sea para llegar a las glorias otra vez. No importa que sea saprissista, liguista, eso no importa. Vamos por la gloria.

-¿Ya cerró la planilla Herediano?

-Nosotros tenemos un equipo buenísimo, me sorprende lo que pasó en el último semestre. Ya estamos completos, pero si llega un jugador no será trascendental. Siento que estamos felices con lo que hay, porque en la parte de portería, defensiva y medio campo estamos muy bien y ya sumamos goles.

-¿La nueva casa de Don Eladio para diciembre?

-No, va a faltar la parte interna. Creo que para enero de 2025 estará el estadio para poder utilizarlo, aunque siempre quedarán detalles. El encierro estará completo para diciembre, pero los trabajos de adentro no. A finales de diciembre veremos si nos pasamos de una vez.

-¿Exige el título o la Copa Centroamericana?

-Yo no pido nada, es un hecho que Herediano debe ir por el título y cualquiera que viene sabe que es así. El equipo que tiene es para ganar y yo lo que quiero es ganar el torneo nacional.

-¿Cuál es su anhelo?

-Quiero empatar a la Liga, yo solo quiero llegar al 30 ya. Romper la barrera de los 20, no tengo nada contra la Liga, quiero llegar a los 30.