Jafet Soto aclara por qué Herediano no fichó a Johan Venegas

Johan Venegas siempre estuvo en el radar del Club Sport Herediano. En varias ocasiones, tanto Jafet Soto, presidente del equipo, como Robert Garbanzo, gerente deportivo del club, aseguraron que es un jugador interesante.

Venegas salió de Alajuelense y todo hacía indicar que se vestiría de rojiamarillo, lo que no sucedió. Surgió el rumor de que Herediano descartó a Johan Venegas por los roces que en el pasado tuvo con Fernán Faerron, defensa de los florenses.

Jafet Soto habló en Radio Columbia y ahí se refirió al caso de Venegas y si las diferencias con Faerron impidieron su llegada al equipo.

“La letra menuda no sé tanto, si me preguntás ahorita del tamaño de varilla, la calidad del concreto. Todo eso lo sé, perfecto, de rellenos, eso lo he aprendido mucho en cuatro años”, dijo Soto ante la consulta de Eduardo Baldares, director de deportes de Radio Columbia, sobre si fue por los roces con Fernán Faerron que no contrataron a Venegas.

“Robert (Garbanzo) es quien más ha manejado esas cosas, pero si hablamos de lo que me toca a mí, que es la parte presupuestaria, no es posible tenerlo en el equipo”, aseguró Jafet.

Johan Venegas salió de Liga Deportiva Alajuelense y se le vinculó al Club Sport Herediano, pero Jafet Soto, presidente rojiamarillo, dijo que por presupuesto no lo contrataron. (Fanny Tayver Marín)

Jafet Soto calificó a Johan como un gran jugador, incluso señaló estar feliz por la carrera que ha tenido, porque según añadió, fue él quien lo llevó a la Selección Nacional.

“Me tocó llevarlo a la Selección Nacional cuando no lo conocía nadie en el 2011. Venía saliendo de Santos y me tocó recomendárselo a Ricardo (Lavolpe), pero en este momento estamos muy completos en ofensiva. Tenemos a Marcel (Hernández), a Tepa (José de Jesús González), Yendrick (Ruiz) y Fran (Francisco Rodríguez). Además, Pablo Abarca, quien tiene 23 años y le dimos seguimiento en Uruguay de Coronado. Es un goleador y creo que él puede competir muy bien con los otros cuatro delanteros”, destacó Jafet.

Sobre la contratación de Wálter Centeno como entrenador del equipo, indicó que le parece un técnico con una idea clara, con su metodología de juego y en su manera de trabajar. Soto añadió que Herediano se ha caracterizado por jugar bien y con Centeno seguirán por esa línea.

Jafet adelantó que a fin de este mes, Herediano sale de pretemporada a México, donde estará 10 días y jugará varios partidos de fogueo.