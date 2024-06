Herediano tiene un nuevo delantero que promete ser letal y fue seducido por el verbo de Wálter ‘Paté' Centeno

Después de una semana ajetreada, tras aceptar un nuevo reto en su carrera futbolística, el delantero mexicano José de Jesús Tepa González se incorporó a los entrenamientos del Herediano bajo el mando del técnico Wálter Paté Centeno.

Al escuchar el discurso del Paté Centeno en el camerino, Tepa González aseguró estar convencido de las palabras del estratega y no solo tiene en su mente alcanzar la estrella número 30 con el cuadro florense, sino además ser protagonista en un equipo que requiere de un hombre de área que defina los partidos.

"Tepa" González nos cuenta sobre sus primeros días en el país y lo motivado que está por vestir la rojiamarilla ❤️💛🫶🏻



📲 Ver entrevista completa en nuestro Youtube: https://t.co/N4zqeGV6eX#SomosÚnicos #CSH pic.twitter.com/kIIioLKXlD — Club Sport Herediano (@csherediano1921) June 14, 2024

“Me parece que el equipo está un poco tocado tras perder la semifinal pasada, pero con mucha hambre de ser campeón. Quiero puntualizar algo sobre Wálter (Centeno): desde el primer día que lo escuché, él quiere ser campeón, y para mí, es carbón para mi locomotora. Me encanta esa competitividad, que quiera ser campeón, porque tenemos los mismos objetivos y estoy seguro de que si la vida nos sorprende, nos llevaremos el campeonato”, dijo González.

LEA MÁS: Herediano y Wálter Centeno esperan a Marcel Hernández con los brazos abiertos

En el video proporcionado por el Herediano, el artillero mexicano de 1,86 metros de estatura declaró que ha mejorado diferentes aspectos para ser un jugador más determinante, tal y como lo requiere el Herediano en el próximo Torneo de Apertura 2024 que arranca el 21 de julio.

“En los últimos años, perfeccioné mis habilidades. Antes jugaba mucho de espaldas al marco contrario, pero ahora he perfeccionado mis cualidades y me he enfocado en ser un delantero mucho más letal, tanto dentro como fuera del área. Soy más versátil, busco darle soluciones al equipo dentro y fuera del área. Me siento cómodo y también tengo un buen remate fuera del área”, manifestó González.

LEA MÁS: Wálter Centeno despeja la duda sobre cuál será el estilo de juego de Herediano

José de Jesús ‘Tepa’ González se identifica con el Herediano

Aunque tiene una semana de haber llegado al país, el artillero azteca de 25 años indicó que busca adaptarse rápidamente a las ideas de juego de Centeno y también aprovechó para conocer algunos lugares turísticos cerca de Heredia, junto a su familia, así como aprender de la idiosincrasia del costarricense y, por supuesto, al aficionado rojiamarillo, al cual considera muy leal y orgulloso de su historia.

“Los compañeros me han arropado muy bien y la gente también es muy amable. Estoy tratando de tomar más café y, la verdad, me siento identificado con la afición del Herediano. Me formé en Chivas de Guadalajara y siento esa pasión de los aficionados y el orgullo que sienten por el club”, declaró González.

Tepa González, quien estuvo en la misa de celebración de los 103 años de la institución el pasado 12 de junio, indicó que le llamó la atención el cariño de los niños y cómo, a pesar de su edad, respetan y quieren al equipo.

“Quiero ser el goleador del equipo, representar dignamente a la institución y trascender. Como extranjero, uno debe dar el ejemplo, ser figura, y espero ser ese goleador implacable que necesita el Herediano. De mí, esperen un gran profesional que dará lo mejor por los colores de la institución”, agregó González.