Anthony Hernández sobre Diego Mesén: ‘Le acepté las disculpas’

Anthony Hernández sería de la partida en el juego entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Anthony Hernández contó que después de la entrada que le cometió Diego Mesén en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, pasó algunas horas con dolor.

Pero en este momento se encuentra bien y dispuesto a hacer todo lo posible para sacar su mejor versión en el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y la Liga, este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Cementos Progreso.

“Físicamente estoy muy bien, solo recibí el golpe y gracias a Dios no fue a más. Sentí un poco de dolor en estos días, pero gracias a Dios mejoré”, expresó Anthony Hernández.

El domingo pasado, el propio Diego Mesén fue a buscarlo al camerino, después de esa falta aparatosa que el brumoso le cometió, y por la que salió expulsado.

“Yo le acepté las disculpas, somos humanos, nos equivocamos, siento que no fue con maldad y al final sólo él sabrá, pero yo no tengo rencor en contra de nadie. Yo le recibí las disculpas”, indicó Anthony Hernández.

Para este miércoles, él podría ser un hombre desequilibrante para Alajuelense, pero también un futbolista que Xelajú intente controlar.

“Puede ser que me manden marca personal, pero somos once jugadores y mis compañeros pueden marcar la diferencia y por ese lado estoy muy tranquilo”, citó.

Anthony Hernández dijo que le encantaría que su equipo se convierta en tricampeón de Centroamérica.

“Sería un orgullo para el país y por la institución, porque este escudo merece todos los títulos y la verdad que estamos muy tranquilos y sé que este miércoles podemos hacer las cosas de la mejor manera”, apuntó.

El jugador ofensivo de la Liga se refirió a los penales que fallaron dos experimentados como Joel Campbell y Celso Borges ante el arquero Rubén Silva.

“Somos humanos y entonces los compañeros están tranquilos. Si hay un penal, estamos con confianza de que esta vez puede ser diferente”, mencionó.

Incluso, dijo que a él mismo le hizo una tapada en ese partido, en lo que parecía que sería un golazo.

“Xelajú tiene un gran portero, que sabe jugar estos partidos y no le pesó jugar en el Morera. Nosotros como delanteros los estudiamos, lo hemos estudiado y sé que podemos mejorar en esa parte”, concluyó Anthony Hernández.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.