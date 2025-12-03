‘No hay misterio, es practicar’: Celso Borges habla de penales, presión y la posibilidad del tricampeonato

Celso Borges y Jorge Aparicio son los capitanes de Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú respectivamente. Uno de los dos alzará la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- “Aquí estamos los dos mejores equipos de Centroamérica en este momento y por eso estamos en la final y espero que sea un partido lindo para jugar”, expresó Celso Borges en la víspera del partido entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense, en el que se resolverá cuál equipo se quedará con la Copa Centroamericana de Concacaf.

El capitán de la Liga solo piensa en que la Liga alcance el tricampeonato este miércoles 3 de diciembre, aunque reconoce que no será fácil.

Como voz de experiencia dijo que al igual que otros jugadores del equipo, procuran darle una voz de tranquilidad al grupo.

“Hay que saber manejar las emociones y sobre todo no perder la perspectiva de que es bonito jugar una final y que es un privilegio. Al final estamos en una situación lindísima, que es un privilegio, al estar disputando un título.

”Hay que mantener el enfoque en esa parte. Somos un club enorme y siempre jugamos a ganar, pero después, es jugar lo que tanto hemos soñado, que es estar en finales", comentó Celso Borges.

A él y a Joel Campbell, el arquero de Xelajú, Rubén Silva les desvió un penal. Y esta final se podría resolver mediante esa vía. Según el mediocampista, ante eso, el detalle por corregir es practicar.

“No hay otro misterio, es practicar más y estar mucho más certeros a la hora de cobrar. Este torneo ha sido así, por diferentes motivos nos ha tocado no llevar la serie controlada al partido de visita y fuera de casa hemos conseguido mejores resultados. Ahora lo que más importa es que ganemos y que todo esto quede como algo anecdótico”, apuntó.

Liga Deportiva Alajuelense reconoció la cancha sintética del Estadio Cementos Progreso, donde jugará contra Xelajú en el pulso final por la corona de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

También apuntó que no siempre se puede estar certero en el cobro de un penal y que el portero lo hizo bien la semana pasada.

“Es parte de nuestra vida y de nuestra responsabilidad, aceptar cuando uno falla, porque somos humanos y lo más que queremos es hacer gol. Y cuando no es así toca practicar más y toca seguirse esforzando y analizar qué fue lo que pasó. Hay que estar en el momento y sucede. Hay que seguir practicando”, citó.

Además, Celso Borges indicó que la posibilidad de alcanzar un tricampeonato en Centroamérica sería algo “masivo” para el club.

“Puede haber mucha ansiedad por ganar, por querer hacerlo bien y eso hay que contrarlo. Hay que jugar primero, no podemos estar tratando de ganar el partido antes de tan siquiera que el árbitro haya pitado”, apuntó.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.