Óscar ‘Macho’ Ramírez sorprende con su mensaje horas antes de la final de la Copa Centroamericana

Óscar Ramírez se mostró muy sereno y enfocado antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Llega la hora de la verdad para Liga Deportiva Alajuelense, porque este miércoles 3 de diciembre podría convertirse en tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. De no conseguirlo, los rojinegros le cederían su corona regional al Xelajú de Guatemala.

Óscar “Macho” Ramírez tiene muy claro lo que quiere ver de la Liga en el partido definitivo de esta final, que se encuentra 1-1, y en la que el gol de visita juega como criterio de desempate.

Antes de hacer el reconocimiento habitual a la gramilla sintética del Estadio Cementos Progreso donde se dictará sentencia, Óscar “Macho” Ramírez atendió a la prensa en el Día de Medios de Concacaf.

Y sorprendió con su mensaje, porque fiel a su estilo, quiere a todos en su equipo con los pies en la tierra.

El entrenador rojinegro dijo que no tiene dudas sobre el equipo que usará, pero que hasta este miércoles les dirá a sus hombres quiénes serán de la partida. Y por lo tanto, no adelantaría nada.

Sin embargo, está confirmado que Bayron Mora será quien defienda el marco de la Liga.

Óscar Ramírez admitió que la Liga debe tener cuidado con las transiciones de Xelajú, porque es una de las habilidades que tiene su rival, que aspira a su primer título internacional.

Pero también cree que Alajuelense debe enfocarse en lo suyo y hasta piensa que el equipo puede verse bien en una cancha más grande. En cuanto al ambiente, en este estadio que contará con 13.000 aficionados, eso parece ser lo que menos lo inquieta.

“El entorno creo que no nos ha pesado en lo que han sido las visitas. Esperemos que tampoco este miércoles”, apuntó Óscar Ramírez en la rueda de prensa.

En caso de que este miércoles ocurra otro 1-1, el partido podría extenderse a tiempos extra, incluso penales. Y la Liga piensa en todo, incluidos los lanzamientos desde el manchón blanco, que le generaron un sinsabor la semana pasada.

“Lo que pasa es que también el tiempo ha sido uno de nuestros enemigos con el trabajo en cancha. Imaginate que jugamos el domingo; un grupo de los muchachos participó, otro grupo tuvo que hacer trabajo diferenciado, pero siempre pensando en lo que va a ser este miércoles y estuvimos practicando penales”, citó el “Macho”.

Aunque el cetro de la Copa Centroamericana estaba al lado suyo, el técnico rojinegro optó por no verlo mucho. Podría ser una cábala. Eso sí, respondió qué significaría para la Liga lograr el tricampeonato en esta competencia.

“Creo que sería un logro importante. Siempre que se gana es importante y creo que la institución siempre ha tratado de hacerlo, o su historia dice eso. Sería muy bonito, claro que sí, pero todavía nos faltan estos noventa y tantos minutos, que hay que lidiar contra un buen equipo”, indicó.

Más de 1.000 liguistas decidieron hacer el viaje a Guatemala, muchos de ellos sin entrada, que están dispuestos hasta a pagar caprichos en reventa. Y Óscar Ramírez hizo una vez más un llamado a la mesura.

“Yo entiendo como aficionado la ilusión y todo eso, pero tenemos grandes rivales al frente y creo que paso a paso. El de este miércoles es el paso más importante que tenemos, y luego sería pensar en lo nuestro allá en Costa Rica.

”Pero un poco de mesura. En estos partidos hay que jugarlos. Yo entiendo el ánimo y todo, pero es fútbol y tirar las campanas al aire no me gusta, porque las cosas hay que hacerlas, hay que ejecutarlas. Entonces, un poco de mesura", recalcó.

Después de Óscar Ramírez, según el protocolo de Concacaf, antes del pulso final por la corona debían brindar declaraciones cinco futbolistas. Y los elegidos fueron Anthony Hernández, Celso Borges, Ronaldo Cisneros, Diego Campos y Alexis Gamboa.

Tras una hora de declaraciones, el equipo pasó al campo, para realizar el reconocimiento del Estadio Cementos Progreso. Y fiel a su estilo, el “Macho” entró a la cancha con un café en mano.

