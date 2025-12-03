Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez sorprende con su mensaje horas antes de la final de la Copa Centroamericana

Esto es lo que dijo Óscar Ramírez previo al partido en el que se resolverá quién se dejará la corona de Centroamérica: Xelajú o Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez se mostró muy sereno y enfocado antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez se mostró muy sereno y enfocado antes del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







