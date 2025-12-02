Marcelo Sarvas da noticia de última hora en llegada de Alajuelense a Guatemala

Liga Deportiva Alajuelense tiene perfilada la alineación con la que encarará el partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Liga Deportiva Alajuelense entiende que en el fútbol ya no hay secretos y mientras que los jugadores rojinegros ingresaban a su hotel de concentración en Ciudad de Guatemala, el asistente técnico Marcelo Sarvas atendió a los medios de comunicación.

El brasileño aseguró que el equipo se encuentra bien, enfocado en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

“Llegamos en una situación parecida a lo que pasó en la fase de clasificación, los cuartos de final y la semifinal y estamos seguros de que haremos un buen partido el miércoles”, apuntó Marcelo Sarvas, recordando que esta serie entre la Liga y Xelajú se encuentra 1-1.

Dijo que el equipo decidió que todos sus jugadores viajaran a Guatemala, porque es momento de estar todos unidos.

“Estamos animados por lo que está pasando el equipo y preparados para esta final y las finales del campeonato nacional que ya llegan también”, citó.

Marcelo Sarvas despejó una duda que tenían muchos para la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ante la pregunta de si este miércoles atajará Washington Ortega, Marcelo Sarvas se sinceró y dijo que él viene recuperándose de una lesión.

“Bayron Mora jugó los últimos dos partidos y lo hizo muy bien. El tema de Washington creo que es más para adelante y todos están enfocados, Bayron viene jugando bien y no hay secretos con eso”, afirmó el auxiliar de Óscar “Macho” Ramírez.

Según él, el hecho de que la corona se dispute en una cancha sintética no cambia nada, porque eso no juega.

“Llegamos acá para jugar un partido inteligente”, comentó Marcelo Sarvas.

Para este martes 2 de diciembre, Alajuelense acudirá al Día de Medios de Concacaf, que se efectuará entre 5 p. m. y 6 p. m., en el Estadio Cementos Progreso. Y después de eso, reconocerá la cancha donde al día siguiente disputará la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú.

La Liga tendrá que trasladarse al reducto en plena hora pico, lo cual le permitirá hacer un ensayo real de cuánto tiempo se demorará en llegar hasta ahí.

Porque por ejemplo, sin presas, Alajuelense hubiese tardado unos 15 minutos hasta el hotel donde se hospeda; pero duró más de una hora. Y para llegar al estadio, solo hay un acceso, por lo que no resulta tan sencillo.

