Estos son los 28 jugadores con los que Alajuelense llegó a Guatemala para final de Copa Centroamericana

Washington Ortega se encuentra en Guatemala con Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, pareciera que este miércoles atajará Bayron Mora.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Liga Deportiva Alajuelense ya está en Guatemala para el partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, que se disputará este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Cementos Progreso.

Los rojinegros aterrizaron en suelo chapín a las 5:40 p. m. y salieron del Aeropuerto Internacional La Aurora justo en hora pico.

¿Quiénes son los jugadores que la Liga llevó a Guatemala? Posiblemente, la pregunta venga acompañada de la curiosidad de si Washington Ortega viajó con la Liga.

En ese caso, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, aunque el portero uruguayo forma parte de la delegación de Alajuelense presente en Guatemala, eso no implica precisamente que sea quien ataje este miércoles.

Lo único que se sabe hasta ahora es que su recuperación va por buen camino. Y que en estos dos juegos, Bayron Mora no ha desentonado.

“Su proceso de rehabilitación bien, cada vez está más cerca y la evolución es día a día. Es muy importante en el plantel, es uno de los referentes y líderes. Independientemente de la decisión que se tome el día del partido (si juega o no), pues es importante que esté con el grupo y nos acompañe”, comentó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela.

Los jugadores de Alajuelense en Guatemala

Porteros: Washington Ortega, Bayron Mora, Johnny Álvarez y Daniel Velásquez.

Defensas: Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Elián Quesada, Santiago van der Putten, Rónald Matarrita, Deylan Paz, John Paul Ruiz e Isaac Badilla.

Mediocampistas: Celso Borges, Deylan Aguilar, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Aarón Salazar, Jeison Lucumí, Creichel Pérez, Tristán Demetrius y Kenyel Michel.

Delanteros: Diego Campos, Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros, Doryan Rodríguez, Alberto Toril y Joel Campbell.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.