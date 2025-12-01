La peculiar razón por la que Xelajú jugará final de Centroamérica contra Alajuelense a 200 kilómetros de su casa

Liga Deportiva Alajuelense visitará a Xelajú en el Estadio Cementos Progreso, en el partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Xelajú juega “de visita” como local y en esa condición disputará el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense.

Cualquiera pensaría que todo obedece a que su propio estadio, el Mario Camposeco, no reúne las condiciones mínimas necesarias. Sin embargo, esa no es la razón para que los partidos no se aprobaran en ese reducto chapín al que más bien le han invertido dinero y le han realizado muchas mejoras.

La realidad es que Concacaf no avaló dicho recinto como sede oficial de la Copa Centroamericana porque el aeropuerto no está cerca.

¿En serio? Sí. Esa es la gran razón por la que Xelajú tiene que trasladarse desde Quetzaltenango hasta Ciudad de Guatemala, alquilando el Estadio Cementos Progreso, en la capital de Guatemala.

Todo obedece a que dentro de la lista de requisitos internacionales exigidos por Concacaf, hay uno que no cumple. Y por lo tanto, la certificación no se le extendió, a pesar de los intentos del club por cumplir todos los requerimientos.

Según se lee en los lineamientos de estadios de Concacaf, en lo que respecta a la ubicación, el recinto debe estar ubicado a un máximo de 150 kilómetros, y como máximo a dos horas en automóvil desde el aeropuerto internacional operativo más cercano.

Ahí mismo se indica que tiene que ser un aeropuerto con suficientes vuelos internacionales desde diferentes destinos a la semana.

Inclusive, este lineamiento señala que ese aeropuerto internacional debe ofrecer la posibilidad de aterrizar para vuelos chárter, si es que el equipo visitante opta por la opción de que su equipo llegue a través de esa manera.

Según Google Maps, el gran problema de Xelajú es que no cumple los requisitos ni en distancia ni en tiempo.

Desde el Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala hasta el Estadio Mario Camposeco, se tiene que hacer un traslado por tierra de 200 kilómetros. Y si se hace, la duración es de 3 horas con 36 minutos.

Por eso es que el equipo “chivo” no puede jugar en su propia casa en la Copa Centroamericana de Concacaf. Y es la razón por la que el partido definitivo de la final ante Alajuelense será en el Estadio Cementos Progreso.

Pese a la incomodidad para sus aficionados, los seguidores de Xelajú estarán ahí, soñando con su primer título internacional.

La final de la Copa Centroamericana de Concacaf se encuentra empatada 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y para esta final, también viajarán más de 1.000 aficionados de Alajuelense, que con entrada, o sin ella, estarán cerca de la Liga, que aspira al tricampeonato de Centroamérica.

Una historia que se encuentra 1-1 y que este miércoles 3 de diciembre se resolverá en Guatemala, a partir de las 8:06 p. m., entre dos equipos lejos de su casa.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.