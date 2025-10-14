Puro Deporte

Alonso Martínez: ‘Algo me quedó pendiente y espero saldarlo contra Haití u Honduras’

El delantero dice estar en buen momento y su doble contra Nicaragua lo confirma

Por Milton Montenegro

Festejó en dos ocasiones. Dos veces se llenó la boca de gol y terminó complacido con la victoria del equipo, contento porque la Selección de Costa Rica dio un paso importante en busca de obtener la clasificación al Mundial 2026.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

