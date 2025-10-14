Alonso Martínez: ‘Algo me quedó pendiente y espero saldarlo contra Haití u Honduras’

Festejó en dos ocasiones. Dos veces se llenó la boca de gol y terminó complacido con la victoria del equipo, contento porque la Selección de Costa Rica dio un paso importante en busca de obtener la clasificación al Mundial 2026.

Sin embargo, Alonso Martínez no estaba totalmente realizado. Según dijo, algo le hizo falta en el partido contra Nicaragua; le quedó esa espinita, un poco de insatisfacción, y espera saldar la deuda en los partidos de noviembre contra Haití y ante Honduras.

Pero, ¿qué le pudo hacer falta a Alonso, quien hizo los dos primeros tantos con que la Tricolor goleó 4-1? El resto los anotaron Manfred Ugalde y Francisco Calvo, el primero tras un error del guardameta pinolero y el segundo con una espectacular chilena.

“Todos me gustan”, dijo Alonso, cuando se le consultó cuál de los dos goles que marcó fue mejor o el que más le agradó.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera le dijo a Marco ‘Fantasma’ Figueroa lo que no quería escuchar

Martínez estaba tranquilo y señaló lo que le hizo falta ante Nicaragua.

“Cuando anoto siempre es una alegría y me da motivación para seguir haciéndolo. Algo me hizo falta, creo que me faltó el triplete; lo quería, lo busqué, pero lo vamos a dejar para los partidos finales”, aseguró Martínez con una gran sonrisa.

Pero, más allá de querer más, de verse levantando los brazos y correr a festejar, Alonso señaló que lo individual no supera lo grupal.

“Anoté, pero lo más importante es el equipo, el triunfo de todos. Al final, puedo anotar yo, Manfred (Ugalde), Warren (Madrigal); lo que vale son los tres puntos. Pero, bueno, traer lo que se hace en el club a la Selección es muy importante”, expresó Alonso Martínez.

Alonso Martínez mostró su olfato goleador y en dos ocasiones castigó a Nicaragua. (JOHN DURAN/John Duran)

Respecto a su labor, el delantero nacional comentó que se siente muy bien.

“Como lo he dicho antes, estoy agradecido con Dios por esta oportunidad de dejarme vivir esta experiencia. Entonces, al final, la confianza, el trabajo día a día… lo más importante es llegar y aportar a la Selección con goles”, indicó Alonso, quien reiteró que sacudir las redes no es un tema exclusivo para él.

“Puedo anotar yo, también Manfred (Ugalde), quien ha hecho las cosas bien, pero, en lo personal, estoy muy feliz y agradecido con Dios”, expresó Martínez.

Martínez debe regresar a Estados Unidos para incorporarse a su equipo, el New York City.

“Ahora es ir paso a paso. Vienen cosas importantes para mi club, se vienen los playoffs. Tengo que estar concentrado con ellos y, al regresar a la Selección, cambiar de chip para los juegos finales de la eliminatoria”, dijo Alonso.

Alonso Martínez quería un triplete. Se quedó con las ganas de marcarlo y va a intentarlo primero contra Haití y luego frente a Honduras. Aunque, si no lo consigue, es más, si no hace ningún gol pero la Selección se deja los tres puntos, sin duda, el atacante va a estar satisfecho.