Puro Deporte

Allanan sedes de la Asociación de Fútbol Argentina en investigación por evasión fiscal

La AFA está en medio de una polémica por presuntos delitos fiscales

EscucharEscuchar
Por AFP
La Policía Federal llegó al llamado predio de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde la Asociación de Fútbol Argentino tiene su centro de entrenamientos.
La Policía Federal llegó al llamado predio de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, donde la Asociación de Fútbol Argentino tiene su centro de entrenamientos. (MAGALI CERVANTES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Asociación de Fútbol ArgentinoFútbol argentinoChiqui Tapia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.