Argentina bajo tensión: Sindicatos salen a las calles por ambiciosa reforma laboral de Milei

Miembros del sindicato de camioneros tocan instrumentos durante una protesta organizada por sindicatos argentinos en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, el 18 de diciembre de 2025.

Buenos Aires, Argentina. Miles de personas repudiaron este jueves la reforma laboral que impulsa el presidente ultraliberal Javier Milei en Argentina con una manifestación convocada por la principal central sindical, la primera protesta contra la iniciativa, delante de la casa de gobierno en Buenos Aires.

El proyecto, que el Senado comenzó a discutir el miércoles, limita el derecho a huelga, reduce indemnizaciones y permite la jornada laboral de 12 horas, entre otros puntos considerados inaceptables por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aunque la iniciativa explicita que los cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.

“La reforma trata que el compañero se pelee con el compañero de al lado”, criticó Julio Barroso, un empleado químico y delegado gremial de 51 años, rodeado de manifestantes en la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

El proyecto busca “que los trabajadores pierdan fuerza colectiva para defenderse, fomentar el ‘sálvese quien pueda’ y emparejar para abajo”, dijo a la AFP entre carteles que rezaban “No hay paz sin pan ni trabajo”.

De su lado el gobierno sostiene que la legislación actual “paraliza” las contrataciones y argumenta que los cambios dinaminazarán el mercado de trabajo, que tiene a casi el 40% de su fuerza laboral en negro en medio de una economía con signos de recesión.

También considera que la ley laboral actual es obsoleta y el principal obstáculo para la creación de empleos formales, y propone flexibilizar los contratos de trabajo y reducir cargas patronales.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo el miércoles a una comisión del Senado que la ley actual “paraliza contrataciones” porque “hay temor de entrar en un mundo que resulta conflictivo”.

Pero para Pablo Ríos, un empleado de hospital de 44 años que acudió a la protesta, “esta ley que está pensada para el empresario o el dueño de la empresa, no va a funcionar”.

A la manifestación convocada por la CGT se sumaron medidas de fuerza de sindicatos que realizaron huelga, como los controladores aéreos, con paros rotativos.

La CGT denunció en redes sociales que retenes policiales impiden el ingreso de caravanas de autobuses con manifestantes, con el fin de menguar la participación en la protesta.