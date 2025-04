Javier Milei sufre ruptura amorosa; se separa de su pareja a pocos días de cumplir su primer aniversario

A pocos días de cumplir su primer aniversario, Amalia “Yuyito” González y el presidente de Argentina Javier Milei decidieron ponerle fin a su relación. La propia exvedette y conductora confirmó la noticia en su programa Empezar el día: “Hemos tomado esta decisión con madurez y entereza”, expresó.

El anuncio lo hizo Yuyito tras lamentar la muerte del Papa Francisco y mencionar el mensaje que Milei compartió al respecto. Además, explicó que vivió un fin de semana de profunda reflexión, sorprendiendo a todos con la noticia de la ruptura con el presidente.

El presidente de argentina, Javier Milei, mantenía una relación con Amalia “Yuyito” González, misma que hicieron pública en Agosto del 2024. (Instagram /Instagram)

“Quiero contarles a todos, y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela, que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei”, confió con un tono de voz mucho más bajo que el que suele tener cada mañana en su apertura.

“He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez”, agregó.

Yuyito González explicó que decidió anunciar la noticia porque en todo momento habló del tema. “Así como hemos compartido casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura”, afirmó.

“Está todo más que bien. No voy a dar ningún tipo de explicación. Sé que me van a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa. Sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante y que tiene que ver con lo que ha sido una hermosísima relación. Agradecida a Dios por eso. Y agradecida por lo que viene, por lo que Dios tiene para mi vida, que ya puedo vislumbrar que es nada más que felicidad”, cerró González con la voz quebrada y los ojos vidriosos.

Una noticia inesperada

Hace apenas dos semanas, cuando regresó a la televisión para comenzar con la temporada 2025 de su ciclo Empezar el día, la exvedette le volvió a declarar todo su amor a Milei, tal como lo hizo cada mañana de 2024 luego de confirmar el romance. “Hoy estoy con ondas de amor y paz. Solamente que no quiero que queden dudas, y le quiero mandar un beso a mi amor”, dijo ni bien apareció en el estudio. “Le quiero dedicar el programa a mis hijos hermosos, a mi nieta, a mi yerno. También se lo voy a dedicar a mi amor, a vos Javier que te amo”, sostuvo, muy enamorada.

Pero el tema no terminó ahí: González buscó finalizar con los rumores que desde hace meses apuntaban a una ruptura. “Estamos juntos y dentro de poco vamos a cumplir un año. Un milagro, una cosa hermosa, maravillosa, una relación que la vamos construyendo con un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y que realmente agradezco”, confesó. Incluso, ese día contó que contrató un estudio jurídico para hacer frente a las “causas mediáticas”.

Javier Milei y Yuyito González compartieron su primer beso en el estadio Luna Park, según una publicación de la misma presentadora. (Instagram /Instagram)

La relación entre Yuyito y Milei

Los rumores sobre el comienzo de la relación entre Milei y González empezaron a circular a mediados de julio del año pasado y se evidenciaron unos días después, el 23 de ese mismo mes, cuando ella fue vista en el mismo palco en el que se encontraba el Presidente en el Teatro Colón durante Carmen, la ópera de Georges Bizet. “Es un hombre distinto a todos”, consideró González en ese momento. Unos días después, reveló que tuvieron otra cita romántica: una cena íntima. Se trató de una salida que el mandatario le había prometido luego de su viaje a Francia.

No pasó mucho tiempo hasta que, en el marco de la presentación de la ley de Juicio por jurados, Milei y la exvedette se dieron su primer beso en público: fue el 13 de agosto. El gesto de amor entre el líder de La Libertad Avanza y la actriz de cine, teatro y televisión se produjo en las instalaciones del entonces Centro Cultural Kirchner (CCK) y fue captado por asistentes al evento.

González siempre se mostró muy enamorada y llegó a hablar de convivencia y casamiento. En diversas entrevistas, la conductora había revelado que no era algo que le quitaba el sueño, pero que sí le gustaría “bendecir su relación”.

“Dios dirá, no lo sé, no es algo que estamos buscando, ni tampoco es mi objetivo en una relación. Nunca fui casamentera, a pesar de que me casé y me divorcié, pero nunca fui de: ‘Ay, el casamiento’. Sí creo en la parte espiritual, en mi vida es muy importante. No el registro civil o los papeles, eso no me interesa nada; pero sí la parte espiritual de personas en las que nosotros confiamos o que son nuestros referentes espirituales. Me gustaría que estuvieran presentes o que haya algo, que no quede Dios afuera de eso, que no sea: ‘Me traje el bolso y me quedé‘. Pero bueno, paso a paso”, explicó una de las tantas mañanas en las que habló de Milei en su programa.