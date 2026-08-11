Allan Alemán calienta ‘La Platea’ y rechaza invitación de Saprissa: ‘Estoy bravo’ (video)

Allan Alemán no quiso explicar en 'La Platea' por qué está molesto con el Deportivo Saprissa.

Allan Alemán dio mucho de qué hablar en el episodio más reciente del programa La Platea, en TD Más, porque por algún motivo, el exfutbolista está molesto con el Deportivo Saprissa.

En ese espacio pasaron a ver el gesto de Abraham Madriz en Puntarenas, cuando más que regalarle su camisa Dereck, de once años, quien quería verlo de cerca, el arquero lo saludó y lo abrazó, en un gesto muy humano y que refleja que el fútbol va más allá de un partido.

Allan Alemán se unió a los elogios por lo ocurrido, pero puso otro punto sobre la mesa, que quizás no todos conocen y que pasa.

“Eso se hizo viral, pero yo le puedo apostar que un chamaquito de esos, por ejemplo (Mathías) Elizondo, o un chamaquito que está empezando le piden la camisa y son ¢70.000 menos que le apean.

”A veces la gente no entiende eso, a veces la gente ve un buen gesto y posiblemente la directiva de Saprissa va a decir: ‘No, jamás (cobrarle al jugador la camisa), porque se hizo viral’. Pero usted no puede regalar su camisa, son ¢70.000 menos”, mencionó Allan Alemán en el programa.

Al escucharlo, el gerente general de Saprissa, Omar Hernández, le envió un mensaje a Christian Sandoval, quien conduce La Platea y le dijo que por supuesto que esa camisa no se la cobrarán a Abraham Madriz.

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En el espacio, Allan Alemán seguía emitiendo comentarios en los que dejaba ver que no está contento con el cuadro morado.

Christian Sandoval leyó otro mensaje: “Se enojó Alemán, Alemán no se enoje, te invitamos al Palco Morado para que veas el partido de Saprissa”.

La respuesta inmediata del exjugador de la “S” fue tajante: “No gracias, ya no voy al estadio yo, muchas gracias. A ese estadio no vuelvo. Algún día volveré, yo sé que después de diciembre vuelvo”.

Al verlo, a Christian Sandoval le dio gracia ver así a Allan Alemán y empezó a molestarlo junto a David Diach, Víctor Núñez y Carlos Castro.

El periodista mencionó que él anda a la defensiva y puso como ejemplo que es como cuando alguien ante un acercamiento responde: “No me toque, no me toque...”.

Allan Alemán reaccionó y tampoco quería malos entendidos, por lo que dijo algo más sobre la invitación que acababa de enviarle el cuadro morado y que él rechazó.

“Yo le agradezco, muchas gracias, pero ahorita no quiero ir al estadio, estoy bravo con Saprissa”, concluyó.

Allan Alemán está enojado y no volverá al Ricardo Saprissa pic.twitter.com/rXhEo1eCTN — TD Más (@tdmascrc) August 11, 2026

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