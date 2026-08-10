Puro Deporte

Madre de niño que recibió la camiseta de Abraham Madriz lloró al ver a su hijo con el arquero de Saprissa

Dereck Granados ingresó a la cancha del estadio en Puntarenas y Abraham Madriz le regaló su camiseta

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Por Milton Montenegro
Dereck Granados con su madre Dejenany Salas
Dereck Granados con su madre Dejenany Salas. El niño y su madre fueron invitados por Saprissa a asistir al estadio al partido del sábado contra Cartaginés. (Cortesía deDejenany Salas/Cortesía de Dejenany Salas)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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