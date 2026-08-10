Madre de niño que recibió la camiseta de Abraham Madriz lloró al ver a su hijo con el arquero de Saprissa

Dereck Granados con su madre Dejenany Salas. El niño y su madre fueron invitados por Saprissa a asistir al estadio al partido del sábado contra Cartaginés.

Saprissa jugaba en Puntarenas y, desde hace un tiempo, Dereck Granados planeó ir con su abuelo al estadio para ver al equipo morado.

Le pidió permiso a Dejenany Salas, su madre, quien hasta le prestó su camisa de Saprissa para que su hijo fuera al estadio.

“Él quería ir con mi camiseta de Saprissa. Yo le dije que no porque le quedaba enorme, pero insistió y se la presté; le quedaba por las rodillas. Dereck tiene camisas del equipo, pero no sé por qué quería ir con la mía”, le dijo Dejenany Salas a La Nación.

Qué imagen entre un niño y Abraham Madriz, el joven se llevó la camisa del arquero. Esto es el fútbol señores. 🥹🧤 pic.twitter.com/GsUAYZa2dB — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 9, 2026

Dereck es el pequeño que, al final del partido, se metió a la cancha y abrazó a Abraham Madriz. El arquero morado se quitó la camiseta y se la dio al niño de 11 años, quien lloró de la emoción.

Dejenany no fue al estadio y tampoco vio el partido, pero recordó que, pasadas las 11 p. m., empezó a recibir mensajes y videos. Le preguntaban si el niño que estaba con Madriz era Dereck.

“Yo trabajo de noche y estoy embarazada. Mi papá me dijo que él llevaba a Dereck al estadio para que yo descansara. En la noche me dormí y, al escuchar que el teléfono sonaba por los mensajes, vi los videos y lloré porque me dio mucha nostalgia ver que el muchacho (Abraham Madriz), abrazara de esa forma a Dereck. Me dio mucho sentimiento”, dijo Dejenany.

Dereck Granados con la camiseta de Abraham Madriz. Su madre contó que no quiere que la laven y desea enmarcarla. (Cortesía de Monstruolocura/Cortesía de Monstruolocura)

Contrario a lo que muchos pueden pensar, Dereck no vive en Puntarenas, sino en Desamparados de Alajuela y, desde hace un tiempo, tenía preparado el viaje a Puntarenas, que coincidió con el partido de Saprissa.

“Un tío se fue hace cinco años a vivir a Puntarenas y habían planeado ir al estadio”, indicó la madre de Dereck, quien agregó lo que su hijo le contó antes de entrar a la cancha.

“Fue idea de él. Dice que estaba deseando que terminara el partido. Había visto por dónde pasarse y estaba esperando para hacer lo que hizo. Fue idea de él; mi papá nunca pensó que era él cuando vio al niño en la cancha. Pensó que era otro niño y, en eso, vio que Dereck no estaba a su lado. Dereck estaba muy emocionado de tener tan cerca a los jugadores de Saprissa y se metió”, recordó Dejenany.

Dejenany manifestó que pensó en regañar al niño, pero no lo hizo. Sí le indicó que no era correcto hacer eso, porque le pudo pasar algo o tener una mala experiencia.

Todo salió bien y será mucho mejor, porque Roberto Artavia, presidente de Saprissa, ya contactó a Dereck y lo invitó al partido del próximo sábado en la Cueva contra Cartaginés.

Dereck, junto a su abuelo y su madre, irá a platea a vivir el encuentro y, según contó Artavia, hasta lo llevará a la cancha.

“Dereck es defensa en una escuela de fútbol y dice que, si él jugara junto a Abraham Madriz, nada pasaría; que haría la dupla perfecta y en el marco no entraría nada. Él sería el mejor defensa y Madriz, el mejor portero”, resaltó Dejenany Salas.

Dereck está muy emocionado con la camiseta que le regaló Abraham Madriz. (Cortesia de Dejenany Salas/Cortesia de Dejenany Salas)

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