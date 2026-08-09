Puro Deporte

Vea el hermoso gesto de Abraham Madriz con un niño que lloró al abrazarlo (video)

El arquero rezaba cuando un niño lo sorprendió y Madriz le dio un regalo

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Por Milton Montenegro
Saprissa vs. Pérez Zeledón
Abraham Madriz, arquero de Saprissa, dejó una gran imagen con un niño luego del partido de Saprissa en Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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