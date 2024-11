Alexandre Guimaraes revela buenas noticias para Alajuelense de cara a la recta final

Alexandre Guimaraes afirma de forma clara y directa que ni él ni ningún integrante de Liga Deportiva Alajuelense están pensando hoy en semifinales, ni en el viaje a Nicaragua para jugar la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Real Estelí.

El técnico aseguró que todos en el bando rojinegro se encuentran concentrados única y exclusivamente en el partido de este martes 19 de noviembre a las 8 p. m. contra Herediano, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Además, dio algunas buenas nuevas que muchos esperaban escuchar, después de que las lesiones empezaban a inquietar a más de uno.

- ¿Cómo le cayó la semana larga al equipo y cómo hicieron para entrenar debido a las lluvias?

- No tuvimos ningún impedimento para entrenar, ya que los drenajes de la cancha principal del CAR son excelentes, nos cayó muy bien porque el profesor Martinho do Prado (preparador físico) pudo regular bastante las cargas en estos diez días que tuvimos de pausa. El staff médico también pudo recuperar prácticamente a todo el grupo, solamente está el caso de Iago Falque, que ya está haciendo cancha, pero que le falta todavía un poquito en estos días.

”Fue un tiempo que nos cayó bastante bien, porque a partir de este martes volvemos a tomar un ritmo de competición que nos exigirá bastante y que solo tendremos esa situación, ya que somos el equipo que va a jugar la final de la Copa Centroamericana.

”Así que los demás van a estar enfocados nada más en el campeonato nacional y nosotros tenemos esta final por jugar y el descanso nos permitió justamente eso, recuperar jugadores, dosificar las cargas para tener ahora estos siete o nueve partidos que nos quedan, para cerrar el año ojalá como queremos, muy bien”.

- En la última fecha no estuvieron Ian Lawrence, Manjrekar James, Diego Campos y Larry Angulo. ¿Quiénes están recuperados? ¿Contará con Alexis Gamboa y Rashir Parkins para enfrentar a Herediano?

- Todos están recuperados y también estamos esperando el partido de la noche de la Selección de Costa Rica para ver si van a jugar, cuántos minutos van a jugar, pero ellos están citados para que cuando lleguen de Panamá, vayan directo al hotel.

- ¿La Liga irá con todo para entre comillas llevar con más calma lo que queda de la fase regular contemplando que viene la final de la Copa Centroamericana de Concacaf?

- Tenemos nueve puntos por disputar sabiendo que estos primeros seis puntos son vitales para planificar lo que queda de la temporada. Pensando en esto está clarísimo que el partido de este martes nos puede hacer estar más cerca del objetivo.

”Pero también está clarísimo que es una final para nosotros y también sé que para el rival, porque un resultado adverso para el rival lo pone en una situación complicada.

”Cada quien hará lo que tenga que hacer para ganar. Tengo la tranquilidad de saber que dispongo de todo el grupo, sacando a Iago Falque, y eso me da tranquilidad de planificar lo que hemos planificado durante esta semana, pensando en este juego”.

- ¿Qué opina de que el campeonato se haya tenido que correr y que el ganador de la fase regular es el único que puede ser campeón antes de la Navidad?

- Ante la fuerza de la naturaleza no podés hacer nada, así que la situación es como es. Somos el único equipo que ante esta situación tendrá mayor acumulación de partidos en un muy corto tiempo, pero tenemos al grupo total, completo y eso a mí me da la libertad de escoger el grupo idóneo para cada partido. Después, esperemos que sean los resultados los que nos pongan ante equis o ye situación del calendario para jugar la final.

- ¿Cómo está el equipo físicamente?

- El descanso activo que nosotros tuvimos nos ha caído muy bien.

- ¿Qué le parece la estructura del campeonato, porque por momentos parece desordenado?

- Sobre la saturación y la posibilidad de que esto se corra hasta después de Navidad, creo que es algo que he estado en muchos lados y solo acá pasa, pero esperemos que esto no suceda.

- Alajuelense ha sido sólido como local. ¿Qué tan diferente puede ser este partido contra un rival directo y cuánto varía si se topan en semifinales?

- Soy sincero, no estoy pensando en este momento en semifinales ni finales, no estoy pensando en el primer partido de la final contra Real Estelí. Solamente pensamos en sacar adelante el partido de este martes. En ese tipo de situaciones uno como cualquier cuerpo técnico hace todo lo que está a su alcance para disponer de la mejor planilla que pueda para enfrentar un juego que es como una final.

”Así que en ese aspecto tenemos una idea de cómo el rival puede plantear el partido. Sobre esa idea hemos trabajado. El lunes hicimos un entrenamiento que salió bastante bien, en algunas situaciones ofensivas y defensivas que creemos que podrían darse, pero después ya es el juego, como siempre digo.

”Los jugadores necesitan tener la información necesaria, ya después es el futbolista quien tiene que tomar decisiones en la cancha sobre una intención de planteamiento. Y el técnico hacer las correcciones durante y al medio tiempo”.

- ¿Qué tan difícil se le hace tomar decisiones ahora en vista de la prueba que hizo en el último partido jugando con dos delanteros?

- Más que difícil, lo que me da es tranquilidad. A veces se recurre a esta situación como una medida in extremis y la tomamos como una medida de inicio de juego y nos salió bastante bien, los jugadores se sintieron bastante cómodos y en caso de que tengamos que recurrir a ella este martes, o en los próximos partidos, no sé, contra Real Estelí, o etcétera, tenemos la tranquilidad de saber que es un recurso más.

”Y para las instancias finales, mientras más recursos se pueda tener para mostrar alguna variante no esperada por el rival, tal como lo admitió Cristian Oviedo después del juego pasado, eso siempre es importante para que el equipo se convenza de que tiene todo un arsenal a su disposición”.

- Manjrekar James tiene cuatro amarillas. ¿Tiene algún plan específico para cuidarlo?

- No, no tenemos ningún plan. El plan es si puede jugar, juega; y si al siguiente partido no puede jugar, no juega. Ese es el plan, no estamos acá para estar cuidando a nadie.

- ¿Cómo es la relación que usted tiene con Jafet Soto?

- Al no tener relación, no tengo respuesta.

