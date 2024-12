Alexandre Guimaraes habla de Alajuelense y la obsesión colectiva de querer ganar

Alexandre Guimaraes fue quien duró más tiempo respondiendo las consultas de la prensa previo al inicio de las semifinales del Torneo de Apertura 2024. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense se refirió a cómo se maneja esa obsesión colectiva de querer ganar, al trabajo hecho, lo conseguido hasta ahora y lo que viene.

- ¿Cómo se cambia el chip de lo sucedido el miércoles y la mentalidad de seguir ganando títulos?

- Hemos ido cumpliendo los objetivos que la institución nos pidió cuando llegamos al club, de promover jóvenes, hacer que el equipo fuera más competitivo, llegar a finales, luchar para jugarlas e intentar ganarlas. Dentro de esa situación, nuestra exigencia hacia los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense es la misma y por lo que yo vi al día después de ganar la Copa Centroamericana de Concacaf, el grupo quiere más. Eso se da producto del convencimiento que ellos están teniendo de lo que nosotros proponemos hacer.

- ¿Cómo está viviendo estos días?

- No solo estos días, ha sido un semestre casi que de no parar. Inclusive, a veces ni siquiera puedo ver partidos que quiero ver para seguir observando qué se está haciendo a otro nivel. Personalmente, este semestre para mí y para la gente que traje a trabajar conmigo, está siendo de un redescubrimiento hacia muchas situaciones del fútbol local.

”Eso para mí está siendo increíble y lo estoy disfrutando muchísimo. Es lógico, a veces no se dimensiona lo que este grupo de jugadores está haciendo en este semestre. Cuando uno habla con otros profesionales de otros países, porque después de ganar la Copa Centroamericana tenía mensajes de diferentes partes del mundo, de colegas y gente del fútbol preguntando un poco qué es lo que estamos haciendo, ante la cantidad tan tremenda de partidos y viajes.

”A nosotros lo que nos ha hecho es tener más curiosidad para siempre intentar encontrar la mejor solución para que el equipo fluya. Y como siempre, si el equipo fluye y uno ve a los jugadores contentos, convencidos, pues personalmente uno se siente mucho mejor”.

- Usted ha mantenido una base de jugadores. ¿Cómo ha sido el tener un equipo parejo que ha aguantado?

- La primera piedra que se puso para construir esto fue hacer la pretemporada en los tiempos que solicitamos al club. Había un poco de inquietud porque otros equipos arrancaron antes que y el club tuvo también la convicción de hacer lo que queríamos hacer, como no salir del CAR.

”Otros equipos decidieron salir del país y hacer amistosos, pero la planificación nuestra fue totalmente diferente y eso fue la base, la primera piedra que se puso. Un momento al comienzo de este semestre en donde en un partido específico que lo conversé con mi cuerpo técnico y llegamos a la conclusión de que teníamos que adoptar un plan.

”Pensar en un grupo base y no hacer cuatro cambios de un partido a otro, sino ir dosificando. La decisión me parece que fue muy acertada. No estábamos experimentando, porque ya lo habíamos hecho cuando fuimos campeones en Colombia con América de Cali, o cuando fuimos a Libertadores con el Atlético Nacional de Medellín. En ese aspecto, esa fue la segunda piedra que se puso.

”La labor de todo el staff médico en mucha coordinación con Martinho do Prado y con Juliano Fontana, eso fue clave para no apurar a los futbolistas que sabíamos, porque ya los conocíamos, que necesitaban un tiempo prudente para ir tomando forma. Creo que eso nos ayudó mucho para ir construyendo lo que hoy en día es el plantel del equipo”.

- ¿Cómo manejan lo emocional en estas instancias, que es lo que más ha afectado a la Liga en los últimos torneos?

- Acá hacemos uso de todo lo que tenemos a nuestra disposición. La experiencia del cuerpo técnico ante estas situaciones; el saber que los capitanes del equipo en mucha comunicación con nosotros del cuerpo técnico van informando y soltando cápsulas al grupo, con respecto a no desenfocarse.

”El tener profesionales en el área, como es el caso de Abel Salas, que también nos ha ayudado muchísimo y una situación que yo creo que el miércoles nos confirmó que lo que se está intentando hacer, la afición como tal ha ido entendiendo y respondiendo, a empujar al equipo en los momentos donde los partidos quizás entran en un letargo. Ese letargo es algo que pasa en todo lado.

”Además, los constantes mensajes que el grupo ha dado para la afición hace parte del control de esta obsesión colectiva de querer ganar”.

Alexandre Guimaraes asegura que Liga Deportiva Alajuelense llega a las instancias finales de este Apertura 2024 como quería. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Qué tan complicado le resulta elegir a los once jugadores ideales para enfrentar a Herediano?

- El éxito de un equipo también va muy ligado a la competitividad que debe de haber dentro del equipo, una competitividad sana, obviamente. Cuando se elaboró el grupo de jugadores para este semestre, pensamos justamente en estimular esa competencia interna.

Si no estuvieran sanos y bien físicamente, no habríamos podido tomar las decisiones que tomamos en esta maratón de partidos. Lo que uno como entrenador siempre observa no es el comportamiento del que juega casi siempre, sino del que entrena sabiendo que a la larga, quizás, pueda pasar por su cabeza que no tendrá chance.

”En momentos muy importantes, esa experiencia nos dice que hay que darles la oportunidad a jugadores que pensaban que por más que entrenaban bien, no iban a poder jugar.

Así que en ese aspecto, nosotros estamos muy contentos de ver que esa estimulación que hemos hecho de competitividad, los jugadores la han ido entendiendo y de ahí que el rendimiento del equipo no ha decaído”.

- ¿Cómo asume el favoritismo?

- El favoritismo no ha salido de nosotros, ha salido de otros equipos. Entonces, ahí uno siempre recibe las rosas sabiendo que tiene espinas. La experiencia dice que el fútbol es muy caprichoso y que nosotros tenemos que jugar al máximo siempre y eso ha sido una de las claves para ganar ese calificativo de favoritos.

”Nosotros sabemos bien que para ganar un partido y para ganar una serie como la que se viene ahora, nosotros tenemos que dejar eso aparte y enfocarnos en lo que hemos hecho bien para estar ahí”.

- ¿Cuál ha sido la clave del poderío en casa?

- Yo creo que la semifinal pasada pudimos salir adelante y ganarnos el derecho de jugar una final. Acá tampoco nuestra manera de pensar va a cambiar. Es lo de siempre, como una cuestión cliché, de cuidar los detalles que marcan los partidos, dentro y fuera de la cancha. Entrar con el grupo idóneo y a veces el grupo idóneo no es el mejor grupo.

”El grupo idóneo para equis o ye partido, adaptándose al tipo de terreno en el que se va a jugar, a las dimensiones de la cancha. En ese aspecto, en este semestre hemos jugado en todo tipo de canchas: naturales, regulares para malas, naturales buenas, sintéticas de malas a muy malas, regulares y buenas; así que cuando vos llegás a jugar estas instancias finales, habiendo pasado por estas pruebas, me da la sensación de que el equipo está totalmente preparado para lo que viene”.

- ¿Cuánto pesa su persona, con su experiencia y su cartel en estas instancias? ¿Que usted esté en el banquillo puede marcar diferencia en estas instancias?

- No, porque ya los jugadores han identificado que no soy solo yo. El trabajo que ha hecho el cuerpo técnico como tal es lo que nos ha puesto acá, en esta antesala de poder jugar otra semifinal del torneo local. Está claro que uno con la experiencia que tiene va reconociendo momentos en los que los futbolistas esperan una respuesta tuya, que les dé más claridad. En eso sí, pero pensar, que nunca ha sido mi caso, de que soy el amo y dueño del camerino y de la verdad, no... ¡Jamás!

- ¿Le preocupa o le ocupa algo del Herediano después de lo que ha observado?

- Claro, me ocupa todo. Desde el miércoles estuve conversando en el hotel con mis auxiliares, con mi analista de video para recibir información de ellos y lo que yo voy a estudiar como hago siempre, primero yo solo. Sabemos bien que en estos enfrentamientos uno intenta siempre no darle mucha opción al azar, pero de que existe, existe.

- El año pasado la Liga ganó la Copa Centroamericana y seguía una serie contra Herediano que la perdió. ¿Cuánto se trabajó para que en esta ocasión el resultado sea diferente?

- Nunca me gusta hablar del pasado, pero tengo entendido que hasta Herediano jugó en otra cancha como local que no es la de Santa Bárbara. Las circunstancias son muy diferentes como para uno tener que mirar por el retrovisor.

”Nosotros acá nunca miramos por el retrovisor, miramos siempre para adelante. Que habrá circunstancias nuevas, quizás diferentes, a las dos últimas visitas que hemos hecho allá, con respecto a posibilidades de estructuras de juego. Es fútbol y qué aburrido sería si uno pudiera controlar todo”.

- ¿Cómo quedó el equipo después del partido del miércoles?

- Están todos bien, al día siguiente los vi en el desayuno y Guillermo Villalobos fue quien más dañado salió (fuerte golpe en el ojo), pero almorzamos juntos y lo vi bien. Su primer comentario fue: “Estoy bien, ni piense que me voy a perder esto”; así que creo que esa es la postura de todos en el plantel.

