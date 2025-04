Alexander Vargas suelta confesiones tras salir de Herediano en medio de su bronca interna

Alexander Vargas no solo contó que Herediano lo despidió a través de una llamada que no duró ni un minuto y que en esa comunicación con Gustavo Pérez no se le dieron explicaciones de nada. También dijo que lo que no le gustó a la dirigencia fue el rendimiento particular del Team contra rivales directos como Liga Deportiva Alajuelense, Saprissa y Cartaginés.

Más allá de eso, en la entrevista en Tigo Sports Radio el ahora extécnico de los rojiamarillos hizo otras confesiones, algunas que por momentos le dan risa en medio del trago amargo de ese despido que no se lo esperaba a estas alturas, cuando los florenses se encuentran a un punto del primer lugar.

Una de las anécdotas fue lo que le pasó el sábado anterior, en el empate contra Cartaginés, cuando salió lesionado, porque José Andrés Rodríguez Chiroldes se lo llevó en banda.

LEA MÁS: Alexander Vargas cuenta que Herediano lo despidió mediante una llamada que no duró un minuto

“Pobrecito, porque después del partido solo me pasaba buscando y después cuando llegamos al hotel, porque ahí teníamos los automóviles, él se bajó del bus y me dijo: ‘Profe, ¿está bien? Discúlpeme’... Y no, no... Fue una jugada obviamente fortuita. Yo era el que estaba en el lugar menos indicado, pero son chispas del oficio”, relató.

Al pronunciar eso, se acordó que el otro día le pasó que tuvo que salir corriendo rápido para el baño porque se estaba orinando y con humor dijo que solo a él le pasan esas cosas.

“Uno se va con esa bronca interna que por qué, por qué no se me dio esa oportunidad de seguir, en algo que se había creado. Me duele no haberme podido despedir de los jugadores y no poder haberles dicho que gracias a ellos también estábamos haciendo las cosas bien; no te puedo mentir, estoy con bronca, pero en paz, porque yo sé cómo son estas cosas del fútbol”, pronunció, al caer en cuenta de su realidad de nuevo.

Alexander Vargas está muy afligido por salir de la dirección técnica de Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En medio de las confesiones, el periodista José Alberto Montenegro le consultó si es cierto que antes de fichar con el Team más bien tenía todo listo para asumir el banquillo de Sporting.

LEA MÁS: Alajuelense da su verdad sobre Jurguens Montenegro y difiere con la de Jafet Soto

Después de un silencio, meditando qué decir, lo admitió: “No sé si sea prudente hablarlo, tuve un paso por Sporting en el equipo de Segunda División y había una muy buena relación con don Osael Maroto y con todo el círculo de ahí. Soy sincero, estuvo esa posibilidad y, después ya se dio lo de Heredia. Y ya fue un tema entre ellos, pero eso queda como una anécdota, como una experiencia”.

¿Quién va a ser campeón? Así responde Alexander Vargas

En la entrevista también le consultaron quién será el campeón del Torneo de Clausura 2025 y sin titubear confesó que él quiere que sea Herediano, ese equipo del que ya no es técnico y en su lugar, Jafet Soto volvió al banquillo.

“Yo veo al equipo muy fuerte, anímicamente no se ha caído, es un equipo que tiene una unión impresionante, tiene una sinergia increíble y eso se crea, eso se forma, se pule y yo creo que el grupo está muy unido.

”Sé que los resultados no fueron los más buenos para mucha gente, pero veo a Heredia muy fuerte, sin faltarle el respeto a Puntarenas que está haciendo un buen trabajo. A mí me alegra lo que César Alpízar está haciendo, porque tuve la oportunidad de trabajar con él”, destacó.

LEA MÁS: Jafet nombra a Jafet, supervisado por Jafet: La repetitiva y conveniente historia de Soto en Herediano

Recordó que cuando estaban en Puntarenas, Alpízar era el preparador físico, pero él tenía claro que lo estaba picando otro gusanillo, así que le tendió la mano.

“Yo sabía que él quería ser entrenador y yo hablé con él y le pregunté si quería ser entrenador o preparador físico y me respondió que entrenador. Entonces pedí que fuera mi asistente y que comenzara a dar sus primeros pasos en el fútbol.

”No es que yo sea el gestor de él, ni mucho menos, ni me estoy tirando para arriba, pero me alegra mucho lo que está haciendo. Siempre creí en sus capacidades, es un muchacho joven, con nuevas ideas, muy preparado y esto es así”, citó.

Alexander Vargas tampoco descarta a Alajuelense en el llavero de favoritos para el título, porque considera que está haciendo un buen trabajo y dijo que tanto es así que la Liga recortó tanto terreno en la tabla que ya está igual que el Team, a solo un punto del Puerto.

LEA MÁS: Herediano confirma a su nuevo entrenador

“Cartaginés y Saprissa vienen fuertes, son equipos que cuando vienen estas instancias se fortalecen. Yo veo a Heredia campeón, pero sí está muy fuerte anímica y futbolísticamente el equipo, a pesar de que estos dos últimos resultados no fueron los esperados”, comentó.

El fútbol es su pasión y no descarta volver pronto al verde, a la raya, a dirigir a un equipo y preparar la estrategia; pero el odontólogo también tendrá más tiempo para sus pacientes.

Dijo que en fútbol conoce a cuatro entrenadores que son odontólogos: Heimir Hallgrimsson, Francisco Maturana, Hugo Sánchez que no lo ejerce y él mismo.

“Para mí eso es un orgullo, hay mucha gente que piensa que yo estoy en el fútbol no sé por qué, esto es una pasión, yo no tengo ninguna necesidad y lo digo muy humildemente. No dependo del fútbol, por eso cuando tengo alguna contratación y me tocan el tema económico, lo primero que me digan, ok, nos vamos con eso. Yo no soy de pelear temas económicos”, citó.

Recalcó que no depende del fútbol, porque es lo que lo apasiona, pero también se trata de un trabajo.

“Obviamente todos queremos tener dinero, pero a mí el dinero no me hace feliz. Me hace feliz estar en la cancha, estar con mi familia, estar también en la clínica.

”Ahora voy a tener que comenzar a llamar otra vez a la misma gente y enviarles mensajes a pacientes que quieren decirme lo que pasó en Heredia, pero también que los atienda en la mañana, porque yo siempre atendía en las tardes. Ahora voy a tener día libre para atender a cachete”, concluyó Alexander Vargas.