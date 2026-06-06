Alemania sumó su novena victoria consecutiva a las puertas de su debut mundialista

El delantero del Arsenal, Kai Havertz, fue fundamental para la victoria de Alemania frente a Estados Unidos, a una semana del debut mundialista de los teutones.

AFP, Chicago. Con gol y asistencia de Kai Havertz, Alemania derrotó este sábado 2-1 a Estados Unidos en Chicago en el último amistoso de ambas selecciones antes del Mundial de Norteamérica 2026.

Havertz abrió el marcador con sólo dos minutos de juego en el Soldier Field y dio el pase del segundo gol, de Leroy Sané, en el 57′.

Con un trallazo desde fuera del área, Antonee Robinson anotó el empate en el minuto 37 para la selección local, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, que se inicia el jueves.

Con la intensidad que le reclama su entrenador, Mauricio Pochettino, Estados Unidos presionó a la Mannschaft hasta la recta final del encuentro.

Pero la falta de pegada del ataque liderado por Christian Pulisic volvió a condenar al Team USA, como le ocurrió en los ensayos de marzo ante Portugal y Bélgica.

Empujada por los 63.636 aficionados de Chicago, Estados Unidos buscó el empate con disparos de Joe Scully y Brenden Aaronson que pusieron en aprietos a Oliver Baumann, el arquero otra vez elegido por el técnico Julian Nagelsmann.

En los descuentos, jugadores de ambos equipos se enzarzaron en una fuerte discusión tras una dura entrada del estadounidense Tim Weah a David Raum.

Alemania encadenó su novena victoria seguida en una calurosa tarde en la que no brillaron sus figuras Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Esta racha ganadora refuerza la confianza del plantel de Nagelsmann para hacer olvidar los fiascos en las pasadas ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, en las que la tetracampeona mundial se estrelló en la fase de grupos.

Alemania debutará en el Mundial de 2026 enfrentándose a Curazao por la primera fecha del Grupo E. El partido se jugará el domingo 14 de junio.