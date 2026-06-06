Puro Deporte

Alemania sumó su novena victoria consecutiva a las puertas de su debut mundialista

Alemania derrotó a Estados Unidos impulsada por la gran labor ofensiva del delantero del Arsenal, Kai Havertz

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Por AFP
CHICAGO, ILLINOIS - JUNE 6: Kai Havertz of Germany score the first goal during International Friendly match between United States and Germany at Soldier Field in Chicago, Illinois, United States on June 6, 2026. Jacek Boczarski / Anadolu (Photo by Jacek Boczarski / Anadolu via AFP)
El delantero del Arsenal, Kai Havertz, fue fundamental para la victoria de Alemania frente a Estados Unidos, a una semana del debut mundialista de los teutones. (JACEK BOCZARSKI/Anadolu via AFP)







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