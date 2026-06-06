Puro Deporte

Portugal derrota a Chile en un amistoso previo al Mundial

La selección portuguesa integra el Grupo K del Mundial, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo

EscucharEscuchar
Por AFP

Portugal derrotó a Chile 2-1 en un partido amistoso jugado en el estadio de Jamor, cerca de Lisboa, preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026, que inicia el jueves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PortugalChileMundial 2026Colombia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.