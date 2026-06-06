Portugal derrota a Chile en un amistoso previo al Mundial

Portugal derrotó a Chile 2-1 en un partido amistoso jugado en el estadio de Jamor, cerca de Lisboa, preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026, que inicia el jueves.

Pese al amplio dominio que ejercieron los lusos durante todo el partido, recién en la segunda etapa lograron plasmarlo en la red rival, con los goles de Gonçalo Guedes a los 58 minutos y del capitán, Bruno Fernandes, a los 75 minutos, con un remate desde fuera del área marca registrada.

Portugal salió dominante y en busca del gol, pero sus intentos iniciales fueron frustrados por Lawrence Vigouroux.

El portero chileno se estiró para detener un cabezazo de Rúben Dias y, más tarde, pudo con Cristiano Ronaldo al detener con el pie un disparo del capitán portugués.

La selección lusa monopolizó el balón y explotó principalmente la velocidad de Rafael Leão por la banda izquierda, pero pecó en los centros y en la finalización, lo que la llevó al descanso con el marcador a cero.

Portugal derrotó a Chile en partido previo al Mundial 2026. Gonçalo Guedes (19) a los 58 minutos, abrió el marcador. (Cuenta X Federacion de Fubtol de Portugal/Cuenta X Federacion de Fubtol de Portugal)

En los 45 primeros minutos, Chile solo hizo un par de incursiones en el campo contrario, ambas impulsadas por Maximiliano Gutiérrez, pero sin crear peligro.

El portero chileno fue batido en el minuto 58 por Gonçalo Guedes: el delantero de la Real Sociedad recibió un pase en profundidad de Rúben Neves y con un tiro raso hizo el primer tanto del choque.

Portugal amplió su ventaja en el 75′ con un cañonazo desde fuera del área de Bruno Fernandes que dejó sin opciones al portero chileno.

Poco antes del pitido final, el extremo del Elche Lucas Cepeda aprovechó la falta de concentración de la defensa portuguesa y, desde fuera del área, anotó el gol de honor chileno.

La selección portuguesa integra el Grupo K del Mundial, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Chile, que no clasificó para el Mundial —no asiste a uno desde Brasil 2014—, descontó por intermedio de Luis Cepeda al minuto 90+2.