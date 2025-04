Alejandro Bran levanta la mano en la feroz competencia interna de Alajuelense

Alejandro Bran tenía muy claro que sumar muchos o pocos minutos en Liga Deportiva Alajuelense dependía absolutamente de él y que no importaba contra quiénes compitiera por un puesto en el equipo de Alexandre Guimaraes.

Sus palabras no se las llevó el viento y ese compromiso lo empezó a reflejar en el día a día. El mediocampista empezó a demostrar que realmente quería jugar más.

Al verse en medio de una sana lucha feroz, todos los jugadores de la Liga tienen muy claro que quien se rezaga está en problemas, porque queda obligado a algo más para aparecer en la recta final de la fase regular.

LEA MÁS: Gianni Infantino, el presidente de FIFA, dio pista importante a Alajuelense

Alejandro Bran hoy pareciera ser uno de los futbolistas que tienen campo fijo en el equipo rojinegro, pero también sabe que debe seguir en ese mismo camino para no perder lo que hasta hoy ha ganado en esa carrera por la regularidad.

“La verdad que estoy aprovechando, como siempre lo he dicho, cuando me dan minutos, hacerlo de la mejor manera para que el profe vea que uno está levantando la mano. Físicamente me siento bien y creo que lo estoy reflejando en los partidos, entonces la verdad que estoy muy contento”, expresó Alejandro Bran.

En el partido contra Santos, el mediocampista se vio intentándolo de media distancia, una de sus características, recordando que con la Selección Nacional ha conseguido varios goles con ese recurso que explota muy bien. Con la Liga aún no anota y quiere que esa estadística cambie cuanto antes.

Alejandro Bran habla sobre Alajuelense

Lo practica mucho en los entrenamientos y él siente que su primer gol con Alajuelense llegará pronto.

“Claro, quiero poder anotar ya con el equipo, pero sé que se va a dar en el momento que Dios así me lo permita. Por el momento seguiré intentándolo, seguiré sacando ese recurso mío que es el disparo de larga distancia, y seguir entrenando, tratando de perfeccionarlo”, manifestó.

LEA MÁS: FIFA rechaza plan ‘de última hora’ de León y Pachuca en desesperación por Mundial de Clubes

Pero más allá de su rendimiento y sus ganas de anotar con la Liga, también está contento con cómo se va viendo el equipo.

“Siento que el grupo está comprometido y sabemos lo que queremos, el objetivo que queremos ahorita a corto plazo, que es lograr el liderato. Sabíamos que el partido contra Santos era muy importante, sacar esos tres puntos y creo que hicimos una gran tarea”, destacó Alejandro Bran.

Alejandro Bran registra 542 minutos en el Torneo de Clausura 2025 con Liga Deportiva Alajuelense, distribuidos en once partidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense ha tenido un ascenso importante y eso se refleja en la manera en la que recortó terreno en la tabla, a un punto del líder, Puntarenas FC, a falta de dieciocho unidades por disputarse.

“Lo tratamos de hablar, porque tenemos que seguir manteniendo ese nivel, sabemos la exigencia que es estar acá en Liga Deportiva Alajuelense, entonces a todos los partidos que salgamos a disputar es ir por los tres puntos”, citó.

Alajuelense trata de aprovechar otra semana larga y el domingo 13 de abril, a las 3 p. m., jugará en la caliente Nicoya contra Guanacasteca. Para eso, los rojinegros ya están preparándose.

LEA MÁS: Alajuelense llevará cinco personas claves a audiencia del TAS en reclamo por Mundial de Clubes

Por experiencia propia sabe que las temperaturas allá son muy altas y más ahorita en verano. Y ante eso, dijo que hay que prepararse bien, de la mejor manera con la alimentación, sin olvidar que la hidratación se vuelve muy importante.

“Es mucho el desgaste físico que se hace en ese tipo de partidos a esas temperaturas, pero vamos con la consigna de traernos los tres puntos para seguir con la racha positiva que tenemos”, manifestó.

LEA MÁS: Sebastián Pío da Silva, el exjugador de Alajuelense, quedó como loco al verse en el Morera Soto 40 años después

Calendario de Alajuelense en la recta final

Para estos seis partidos que restan de la fase regular, Alajuelense visitará a Guanacasteca; luego recibirá a Sporting y después de Semana Santa jugará el clásico en casa contra Saprissa.

Luego irá a la Perla del Pacífico para enfrentarse contra Puntarenas FC en la Olla Mágica y sus últimos dos duelos serán de visita ante Santa Ana y en casa contra Liberia.

“Ya prácticamente quedan pocos partidos para que termine la fase regular, el liderato está peleado, son tres equipos ahorita que estamos directos ahí por ese primer lugar y nosotros lo que queremos es conseguirlo. Vamos paso a paso, sabemos que cada partido es importante y ahorita el más importante para nosotros es contra Guanacasteca”, destacó Alejandro Bran.

La tabla de posiciones del Clausura 2025

Así marcha el Torneo de Clausura 2025. (Unafut/Unafut)

La tabla acumulada de la temporada 2024-2025

(Unafut/Unafut)

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.