Alajuelense anuncia una salida de su primer equipo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense anunció la salida de un futbolista del primer equipo este 29 de enero.

La Liga Deportiva Alajuelense anunció en sus redes sociales el finiquito del delantero español Alberto Toril.

El futbolista no entró en los planes de Óscar Ramírez en la nueva temporada; ante esto, tuvo la opción de ir a préstamo a Sporting FC, pero él no quiso. Por esa razón, la institución eriza buscó el finiquito del jugador.

La Liga cuenta con los mexicanos Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar como sus ofensivos de referencia. Además, del futbolista José Alvarado, quien ha fungido como revulsivo desde el banquillo.

Toril llegó a mediados del 2024 al cuadro rojinegro y su cartel era bueno, sobre todo porque venía de ser figura en la Segunda B de España contra el filial del FC Barcelona.

Alberto Toril llegó procedente del Córdoba de España, donde en la temporada previa a estar en la Liga marcó ocho tantos.

Uno de los episodios por los que se recuerda al español fue cuando salió expulsado contra Puntarenas FC en las semifinales del Clausura 2025, en la ida de la serie vio la tarjeta roja. La situación dejó a la Liga en una situación comprometedora, ya que Óscar Ramírez no contaba con otro delantero centro en ese momento.

El siguiente certamen fue de muy pocos minutos para el español, quien era uno de los señalados para dejar la institución.