Puro Deporte

¿Cómo están las finanzas de Alajuelense? ¿Pagan caprichos en fichajes de jugadores? Esto responde un directivo

El vicepresidente de Liga Deportiva Alajuelense, Enrique Morúa, conversó con ‘La Nación’ sobre la situación económica y deportiva del club

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
04/07/2024. Evento del equipo deportivo Alajuelense. Country Club Santa Ana. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Enrique Morúa, Vicepresidente de la Liga Deportiva Alajuelense.
Enrique Morúa contó cuáles son los jugadores que le generaron dinero a Liga Deportiva Alajuelense en el último año. (Lilly Arce Robles.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.