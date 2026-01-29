¿Cómo están las finanzas de Alajuelense? ¿Pagan caprichos en fichajes de jugadores? Esto responde un directivo

Enrique Morúa contó cuáles son los jugadores que le generaron dinero a Liga Deportiva Alajuelense en el último año.

Liga Deportiva Alajuelense presentará a sus asociados el informe económico anual, en una asamblea que según los estatutos se realiza todos los eneros y que se convocó para el sábado. Ahí mismo, se presentará la proyección del presupuesto 2026, que se someterá a votación.

¿Cómo están las finanzas de la Liga? El vicepresidente primero del club, Enrique Morúa, concedió una entrevista a La Nación, respondiendo esa y otras consultas que abordan lo económico y lo deportivo.

Este medio consultó cuál es la utilidad del equipo, la dirigencia no entró en detalles, pero dejó claro que es positiva y por encima de lo presupuestado, porque buscan cumplir con el presupuesto balanceado de principio de año.

- ¿Cómo están los números de Alajuelense en la actualidad?

- Por dicha bastante bien, en realidad, la Liga está cerrando con unos ingresos cercanos a los $18,5 millones; es todo un récord para nuestra institución. Son ingresos que prácticamente si uno los compara a cinco años, casi que se duplican.

”Es importante una utilidad neta positiva, que no es solo el ingreso, sino también con un gasto controlado".

- ¿Cuál ha sido la clave para esos números que verán los asociados en el informe económico?

- Ha sido parte de un proceso, yo lo veo que es el resultado de muchas etapas. Lo principal es que llevamos bastante tiempo de tratar de consolidar nuestros ingresos fijos, llámese transmisiones deportivas y alianzas comerciales que es el área donde nos hemos enfocado bastante. Y el hecho de que los ingresos fijos de la Liga ya cubran casi que el 40% o un poquito más del porcentaje total de los ingresos del club, da mucha tranquilidad.

”Tenemos que concentrarnos en generar los ingresos fijos del futuro, los ingresos fijos del presente con contratos a dos, tres o cuatro años están garantizados”.

- ¿Cómo se concentran en esos ingresos variables?

- Uno son las dinámicas comerciales que pueda hacer todo nuestro equipo de mercadeo y ventas. Ingresos variables se refiere a taquillas, socios y tiendas o ventas de productos. Y lo otro es que aparte de la estrategia comercial que se hizo, porque obviamente los resultados deportivos hacen que el ingreso variable crezca sustancialmente.

- ¿Cuánto influyen las finanzas en lo deportivo, porque usted mismo vivió aquella época en la que tuvieron que aplicar el bisturí?

- Al final, los ingresos variables son el reflejo también de una afición 100% fiel. Si bien es cierto, este año se nos dispararon, yo diría que todos los años la afición ha respondido renovando sus membresías, yendo al estadio. Cada vez que abrimos una tienda es un ‘boom’ y este año sí hay un incremento mayor.

”En la parte de tiendas, o venta de productos, se ha venido manejando una estrategia de apertura de puntos de venta alrededor del país. Tuvimos mucho éxito abriendo la tienda en San José a finales de 2024, que en 2025, con estos resultados que estamos presentando, se ve el incremento en tiendas.

”Luego abrimos la tienda en Cartago, que también ha sido todo un éxito”.

- Acaban de sacar una nueva colección de ropa y el mismo día que la lanzaron, con camisas tipo uniformes de NBA, había partido en el Morera y esa misma noche varios aficionados ya andaban estrenando. ¿Cómo toman esa reacción?

- Es increíble, la verdad el equipo que se encarga del lanzamiento de nuevos productos y diseños hace un trabajo espectacular. Creo que hace un muy buen estudio de lo que quiere el liguista, de lo que quiere el mercado.

En el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos ya había aficionados vistiendo una nueva colección de prendas. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- Hay una percepción en la gente de que la Liga tiene plata para pagar lo que sea a la hora de contratar un jugador. ¿Eso es así?

- Nosotros tenemos que regirnos por un presupuesto aprobado en la asamblea y si se va a exceder ese presupuesto tiene que ser con ingresos autofinanciados. La balanza comercial de la compra y venta de jugadores en la Liga siempre tiene que ser positiva.

”En los últimos años, esa balanza comercial de transferencia de jugadores ha hecho un aporte muy importante para los ingresos totales del club. Este año fue alrededor del 13% y la transferencia de jugadores nos da ingresos frescos para poder reforzar la planilla.

”Este año tuvimos los ingresos que estaban pendientes de ventas como Carlos Mora, Jeyland Mitchell, Edward Cedeño, Aarón Suárez y la venta de Kenyel Michel; así como los derechos de formación de jugadores que se formaron en la Liga, como Kenay Myrie y Álvaro Zamora”.

- Cuando se acaba un torneo, la afición quiere fichajes, pero también a lo largo del semestre quieren jóvenes de la casa. ¿Cómo lo manejan?

- La Liga trata de ser muy responsable siempre en la conformación de la planilla, porque trata de debutar jugadores de nuestra liga menor, generar ingresos con venta de jugadores y poder adquirir jugadores para que el equipo sea campeón.

”Esa mezcla de formación con venta y compra, tiene que hacerse de una forma estratégica para tener resultados deportivos, ingresos frescos y el debut de figuras.

”Como pasó con Kenyel Michel y Santiago van der Putten, ahora ya vemos a Issac Badilla, Deylan Aguilar, Deylan Paz y el mismo Bayron Mora. Cuando uno ve que se logra esa mezcla y se ven los resultados, es donde uno cree que vamos por buen camino”.

Liga Deportiva Alajuelense busca darle oportunidad a jóvenes de la casa, como Isaac Badilla, que tiene 17 años. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Cuánto repercute la Copa Centroamericana en las finanzas?

- Nosotros hemos demostrado en la Copa Centroamericana que le hemos dado la importancia y la seriedad que requiere. Nos da una clasificación a una segunda fase en la Copa de Campeones de Concacaf y económicamente es el torneo más importante que hay”.

- ¿El presupuesto de 2026 será similar al del año anterior?

- El presupuesto se presenta siempre de una forma conservadora en lo que son ingresos que no tenemos fijos. Nosotros siempre presentamos a la asamblea un presupuesto muy responsable. Los ingresos fijos obviamente es algo que ya tenemos y se hace una proyección de los ingresos variables en taquillas, socios y mercadería, de acuerdo a históricos y proyecciones de ventas.

”Pero en la parte de transferencia de jugadores nosotros nunca presupuestamos posibles ingresos de algo que no tengamos fijo, para no presupuestar algo que después no se dé. El presupuesto se presenta con un número ligeramente inferior a lo que cerró el año pasado, ya que la transferencia de jugadores no se presupuesta, al no estar 100% garantizado”.

