Ángel Zaldívar no solo anota: el futbolista influencer de Alajuelense también hace ‘goles’ en sus redes

Muchos futbolistas buscan estar lejos de las redes sociales, pero ese no es el caso del delantero mexicano Ángel Zaldívar, quien acaba de estrenarse en las redes del fútbol tico con Liga Deportiva Alajuelense.

El atacante encontró en Instagram, Facebook y TikTok una manera de compartir con la afición y opinar sobre diferentes temas. Así se convirtió en un vloguero (o videobloguero), como le se conoce a quienes crean y comparten contenido a través de videos.

Mediante esa vía, mostró cómo han sido sus primeros días siendo jugador de Alajuelense. El video lo encontrará al final de este artículo, pero a la hora de publicación de este artículo, ese posteo en el “Vlog del Inge” de Ángel Zaldívar ya tenía 26.000 reproducciones en TikTok, 4.330 likes en Instragram y 48.000 vistas en Facebook.

La publicación la efectuó después del partido ante Guadalupe, en el que convirtió un doblete y un autogol.

Pero antes de eso, Ángel Zaldívar atendió a los medios de comunicación por primera vez, ya formalmente después de que ha sumado minutos con el campeón nacional.

“Estoy muy contento, me han recibido muy bien, el equipo, el grupo, sabemos que había sido un inicio complicado, pero estábamos enfocados en poder sacar la victoria en estos dos juegos y el grupo hizo un gran encuentro, se aprovecharon las oportunidades y se consiguió”, comentó Ángel Zaldívar en zona mixta.

Estaba contento por los goles y en cuanto al autogol, lo tildó como “una jugada circunstancial”.

“Fue una duda entre el portero y yo, pero es parte del juego. Por ahí también hay un empujón que desestabiliza y no sé por qué no se revisó, porque es un claro empujón; pero creo que es parte del juego, hay que aprender sobre eso y lo importante fue que se consiguió el triunfo”, comentó Ángel Zaldívar.

En México no se acostumbra a jugar en cancha sintética, a diferencia de lo que ocurre aquí. Sin embargo, también cree que simplemente hay que adaptarse.

“Por ahí salí un poco adolorido de las plantas de los pies, pero es parte del proceso de adaptación. La verdad que no es pretexto, es fútbol y el que se adapte mejor, más rápido, hace diferencia. Y me sentí muy bien después de conocer el campo, de conocer el bote (pique) del balón y es para los dos equipos”, indicó.

Además, contó que Óscar Ramírez le ha pedido que se junte mucho con su compatriota Ronaldo Cisneros.

“Que nos conocemos, que nos hablemos y eso ha sido importante, que conozco a Ronaldo, sus cualidades y nos complementamos bien. Óscar me dijo que puedo aprovechar eso, de poder estar atrás de él y llegar por sorpresa. Creo que en estos dos partidos hemos encontrado buena química”, citó.

Ángel Zaldívar abrió su expediente como anotador en el fútbol tico. (Jose Cordero/José Cordero)

El día que llegó al país dio una breve atención en el aeropuerto, pero esta fue la primera vez que atendió a diversos medios de comunicación y respondió por qué optó por una experiencia diferente, en el fútbol de Costa Rica.

“Fue una decisión porque quería pelear cosas importantes y la Liga me da eso, el poder pelear por campeonatos, porque hay un gran grupo, vienen de ser campeones y eso fue importante.

”Porque me acoplo a un grupo que ya tiene una idea y yo vengo con toda la motivación para poder aportar mi calidad, mi juego, por el bien del equipo”, manifestó.

Al igual que sus compañeros, Ángel Zaldívar cree que estos días le sentarán bien a Alajuelense. Y cree que en su caso, la adaptación resultó prácticamente inmediata.

“Ha sido todo muy rápido, llegué, tuve dos entrenamientos y han sido partidos cada tres días”, concluyó ese futbolista que se robó el show en el partido entre Guadalupe y Alajuelense; ese delantero que es un influencer.

