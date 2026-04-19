Alajuelense vs. Saprissa: Se despidió de Columbia… pero vuelve para un último adiós en el micrófono

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa marcará el regreso al micrófono, al menos por un día, de una voz que durante muchos se escuchó en las transmisiones deportivas de Radio Columbia.

La razón es que el pulso entre rojinegros y morados no solo es uno de los juegos más vistos, sino que para efectos del dial, también es uno de los más escuchados. Y qué mejor manera de rendir homenaje a esa institución de la radio.

“Aunque fue el 12 de marzo anterior mi retiro como locutor comercial y productor del Grupo Columbia, la Gerencia General y los directores de Deportivas Columbia, don Eduardo Baldares y don Claudio Ciccia, conjutamente con el grupo de compañeros han querido oficializar mi retiro del micrófono.

”Y me invitan para que este domingo 19 de abril en el clásico Alajuelense vs. Saprissa, diga adiós realizando la comercialización respectiva”, contó el propio Mario Méndez en su cuenta de Facebook.

Añadió que para él es un verdadero honor y un privilegio hacerlo de esta manera.

Curiosamente, fue en el clásico pasado, el 21 de febrero en el Estadio Ricardo Saprissa, cuando él mismo contó al aire que había llegado el momento de su retiro.

“Son 56 años de carrera, 40 de ellos solo aquí en Columbia. Tras 13 años de haberme jubilado, don Rolando Alfaro tuvo la deferencia de permitirme seguir en Columbia, pero a esta edad ya es hora de cambiar el rumbo, de retirarme”, dijo Mario Méndez durante la transmisión de esa noche.

Mario Méndez trabajó los últimos 40 años en Radio Columbia. (Luis Navarro)

Además, indicó que después de pensar muchas cosas, sabía que era hora de dedicarse un poco más a sí mismo, a su esposa y a sus hijos.

“Siempre, siempre los llevaré conmigo, como yo lo escribo. Columbia es mi segunda casa y ustedes mi segunda familia. De todo corazón les agradezco sus palabras tan lindas, su apoyo y confianza, y a los miles de oyentes de todo el país que siempre me han respaldado también. Para todos, muchas gracias”, resaltó Méndez, quien agradeció a Eduardo Baldares, director de Deportes, y a Claudio Ciccia, director de Estrategia y Contenidos Deportivos, por las palabras que le dedicaron minutos antes de que comenzara el partido entre morados y manudos.

En ese momento, él sabía que ese era su último clásico, pero la vida, el fútbol, la radio y el micrófono lo sorprenden, porque quedaba uno más, el de este 19 de abril en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Un clásico, que entre cosas, será un homenaje para esa voz que reaparece y se escuchará por última vez en los 98.7 FM de Radio Columbia.