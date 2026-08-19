Alajuelense vs. Saprissa: Hora y canal para ver el clásico hoy

Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF protagonizan este miércoles 19 de agosto el primer clásico femenino de la temporada 2026-2027, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Es un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier.

Sin embargo, no es la primera vez que rojinegras y moradas se enfrentan luego de que cayó el telón del torneo pasado, en el que la Liga perdió la semifinal a partido único contra Dimas Escazú; mientras que la “S” rompió una sequía que arrastraba desde 2018, convirtiéndose de nuevo en campeón nacional del fútbol femenino.

A finales de junio, Alajuelense y Saprissa FF disputaron una serie de ida y vuelta para conocer cuál de los dos monarcas de la temporada 2025-2026 se quedaría con el boleto para ir a la Uncaf.

La serie se resolvió a favor de las leonas, con un gol de María Paula Arce en el Estadio Alejandro Morera Soto. La Liga acudió al Torneo Interclubes de Uncaf que se disputó en Nicaragua y perdió la final 3-0 contra Unifut de Guatemala.

En el arranque de este campeonato nacional, Alajuelense le ganó 5-0 al Municipal Pococí, con un tanto de Alexandra Pinell y cuatro goles de Miranda Solís.

Después de eso, las leonas perdieron 2-0 en su visita a Sporting, en un partido donde marcaron Alejandra Montero y Krystel Oses.

Saprissa FF lleva seis puntos en el inicio de la defensa de su corona. Las moradas se estrenaron en el torneo con un triunfo de 0-3 contra Dimas Escazú, con anotaciones de Daniela Cruz, Montserrat Díaz y Mónica Matarrita.

En su segunda presentación, caían por dos goles y terminaron ganando 5-2 ante Carrillo en el Estadio San Juaneño de Tibás.

Los goles de las guanacastecas fueron de Haydee Grijalba y los dardos de la “S” los clavaron Gloriana Villalobos, Valeria Hernández, Carolina Venegas (doblete) y Catalina Estrada.

Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF protagonizan este 19 de agosto el primer clásico femenino del Torneo de Apertura 2026. (Prensa Alajuelense y Prensa Saprissa/Gemini)

¿Dónde puedo ver el clásico Alajuelense vs. Saprissa FF? Copiado!

El clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF será transmitido esta noche por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego entre rojinegras y moradas, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

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Las entradas para el clásico Alajuelense vs. Saprissa FF Copiado!

Alajuelense anunció una promoción de 2x1 en las entradas para el clásico femenino de esta noche.

Los boletos tienen un costo de ¢4.000. Además, por cada tiquete también ingresa gratis un menor de 12 años.

Recuerde que las entradas puede conseguirlas en boleterialaliga.com, o en las boleterías físicas del Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 5 p. m.

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense juegan esta noche contra las campeonas nacionales de Saprissa FF. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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