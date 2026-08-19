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Alajuelense vs. Saprissa: Hora y canal para ver el clásico hoy

Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa juegan esta noche en el Estadio Alejandro Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF protagonizan este miércoles 19 de agosto el primer clásico femenino de la temporada 2026-2027, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Es un partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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