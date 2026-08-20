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¿Y Miranda Solís? Alajuelense sale así para el clásico ante Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense juega esta noche contra Saprissa FF en el Estadio Alejandro Morera Soto

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Por Fanny Tayver Marín
Miranda Solís festeja uno de sus goles junto a Alisha Lindo, en el partido entre Alajuelense y Pococí.
Miranda Solís marcó cuatro goles en su estreno con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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