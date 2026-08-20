¿Y Miranda Solís? Alajuelense sale así para el clásico ante Saprissa

Liga Deportiva Alajuelense tiene una baja importante para el clásico femenino contra Saprissa FF, pues la goleadora costarricense mexicana Miranda Solís no está disponible.

Ella tampoco jugó el fin de semana ante Sporting y la razón es que se encuentra con la Selección Femenina Sub-20, pues ya falta menos de un mes para el debut en el Mundial de Polonia, el próximo 7 de setiembre.

La Tricolor está sembrada en el grupo E de la cita planetaria, junto a Colombia, Corea y Portugal.

Aunque la directora técnica Patricia Aguilar todavía no ha dado la lista definitiva, Miranda Solís tiene altas probabilidades de ser una de las elegidas para Polonia 2026, que representará la quinta presencia de Costa Rica en un Mundial Femenino Sub-20.

Para el clásico femenino de este miércoles, Wílmer López presenta una alineación titular conformada por Dayana Pérez, Marilenis Oporta, Keylin Gómez, Yoanka Villanueva, Paula Arce, Viviana Chinchilla, Emelie Valenciano, Alexandra Pinell, Kenia Rangel, Lixy Rodríguez y Ángela Mesén.

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