Alajuelense tuvo un movido cierre e inicio de año: Vea los últimos movimientos del campeón

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, en pleno festejo el pasado 20 de diciembre tras vencer a Saprissa en la final.

Mientras las familias se alistaban para celebrar la llegada del Año Nuevo, el pasado 31 de diciembre, Liga Deportiva Alajuelense sorprendió con un anuncio de última hora. Y mientras las personas disfrutaban las primeras horas del 2026 en todo el país, el campeón nacional también se guardaba una noticia para recibir el año.

Diciembre suele ser un mes movido, por el poco tiempo que hay entre un torneo y el siguiente. Los manudos se coronaron campeones en la final ante Saprissa el 20 de diciembre, y apenas unas semanas después, el 14 de enero, comenzará el Torneo Clausura 2026.

El préstamo de John Paul Ruiz fue uno de los anuncios de Alajuelense en las últimas horas del año. (Cortesía/La Nación)

Tan acelerado ritmo obliga a las gerencias deportivas a moverse rápido y tomar decisiones fuertes, cuando la mayoría de las empresas están bajando la persiana en las últimas semanas del año.

Además, los equipos deben mantenerse en constante evolución (llegadas y salidas de futbolistas), así hayan cumplido los más altos objetivos. Los rivales se mueven en el mercado, los jugadores tienen rendimientos dispares, los novatos exigen campo y los veteranos cumplen ciclos... Así que es necesario hacer ajustes aún en un caso como Alajuelense, que ganó el tricampeonato de Centroamérica y el título nacional, además de la Recopa en julio.

El 31 de diciembre por la tarde, con la pólvora empezando a sonar, los manudos anunciaron en sus redes sociales al delantero Kenneth Vargas, quien llega por un año luego de militar con el Herediano.

Vargas es ficha del Heart de Escocia, donde jugó antes de regresar al país en setiembre del 2025. Alajuelense hizo una oferta y logró que el seleccionado nacional pase a reforzar su delantera.

De esta forma, Kenneth Vargas volverá a vestirse de rojinegro, pues ya había estado en liga menor, antes de que existiera el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Ese mismo día, los rojinegros anunciaron el préstamo de John Paul Ruiz al Municipal Liberia, para darle más oportunidad de jugar al lateral izquierdo de 21 años.

Y poco más adelante, con solo unas horas del Año Nuevo, Alajuelense tenía listo otro anuncio: la renovación de Jeison Lucumí por un año más.

El colombiano fue uno de los hombres importantes en el ataque rojinegro de la última campaña, por lo cual los aficionados se mantenían muy a la expectativa de su continuidad en el club.

Lucumí, cuyo contrato venció oficialmente el pasado 31 de diciembre, era una de las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez.

El entrenador solicitó expresamente su permanencia, al considerar que el futbolista encaja en el proyecto deportivo rojinegro para la nueva temporada.

“LDA informa que el atacante Jeison Lucumí renovó su ligamen con el club por un año más. ¡Lucu querido, vamos por más!”, comunicó la institución el propio 1.° de enero.

En el transcurso del 2025, Lucumí había expresado satisfacción por adaptarse al equipo y al país, sintiéndose cómodo y recibiendo apoyo del cuerpo técnico y compañeros.

Por otra parte, del equipo campeón se marchó Diego Campos, a quien se le venció el contrato y la decisión del club fue no renovarlo.

Además se dará la ya conocida partida de Kenyel Michel, a quien el club exportó desde el semestre anterior, al vender su ficha al Minnesota United. Michel se mantuvo jugando estos meses en Alajuelense como parte del convenio con el equipo de la MLS.

Este anuncio, difundido por Alajuelense el 31 de diciembre, es la primera imagen de Kenneth Vargas como jugador rojinegro. (Liga Deportiva Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

También se fue el asistente Marcelo Sarvas, pues le salió una oportunidad para trabajar en el cuerpo técnico de un club de la MLS y su familia vive allá, en Estados Unidos.

Algunos futbolistas sin tantos minutos buscarán regularidad en otros equipos. Doryan Rodríguez se marchá a préstamo a Puntarenas FC, aparte del ya mencionado caso de John Paul Ruiz en el sorprendente Liberia de José Saturnino Cardozo.

En la portería podría haber noticias: los manudos cuentan con un consolidado como Washintgon Ortega, y está Bayron Mora en la suplencia, quien ya demostró estar listo para figurar como estelar cuando sea necesario.

Esto complica las opciones del tercer guardameta, Johnny Álvarez, pues quiere jugar y sabe que es muy difícil en un puesto de poca rotación y con dos nombres importantes por delante. Eso implica salir de la Liga y su destino es Sporting.

Otro futbolista que no continuará en Alajuelense es el atacante español Alberto Toril, de muy poco aporte en la última campaña. Aunque lo afectaron las lesiones, el atacante español siempre se mantuvo lejos en las rotaciones del cuerpo técnico y apenas sumó 237 minutos en el Apertura 2025, prácticamente el último de toda la planilla, solo por encima de los juveniles.

Los cuatro equipos más populares del país se alistan para disputar los 90 minutos por la Vida el próximo domingo 4 de enero, una actividad de una gran importancia para iniciar el año futbolero, más simbólica que competitiva.

Mientras tanto, en las oficinas se siguen cerrando fichajes y confirmando finiquitos de jugadores, una maquinaria que no conoce horarios ni días feriados.

Sin embargo, en el “campeonato” de hacer anuncios más cerca de Año Nuevo, el Club Sport Herediano se llevó el primer lugar: los rojiamarillos informaron la incorporación de Randall Leal el 31 de diciembre a las 5:01 p. m.