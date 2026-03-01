Alajuelense tiene una versión distinta sobre lo ocurrido con Ronaldo Cisneros

Antes de que empezara el segundo tiempo del partido en el que Puntarenas FC derrotó a Liga Deportiva Alajuelense por 2-0 en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, en la transmisión de Tigo Sports expusieron una situación que involucra al delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

Sin embargo, en la Liga niegan que lo que se dijo al aire sobre el futbolista sea exacto.

“Óscar Ramírez termina de hablar y aún quedan un par de minutos para que los futbolistas hagan sus cosas antes de salir al segundo tiempo. Ronaldo ahí se fue al banquillo, pero jamás abandonó la charla”, indicó la oficina de comunicación de Alajuelense.

Cuando Tigo Sports colgó el video sobre esa situación, primero detalló en el copy que “Ronaldo Cisneros no participó en la charla del entretiempo”. Pero luego lo corrigió e indicó: “Ronaldo Cisneros salió al inicio del segundo tiempo antes que sus compañeros”.

La posición de Alajuelense difiere de lo dicho en la transmisión, cuando en Tigo Sports manifestaron al aire: “Hay una imagen: a los cinco minutos de finalizado el primer tiempo sale Ronaldo Cisneros del camerino y no se queda en la charla técnica del entretiempo.

”No se queda y se va directo a sentarse al banquillo manudo, mientras todo el resto de sus compañeros están en charla y precisamente es uno de los jugadores que va a salir”.

Este tema dio mucho de qué hablar y se viralizó en redes sociales, en un momento en el que Alajuelense atraviesa una crisis seria de resultados deportivos, con apenas 9 puntos de 27 posibles en el Torneo de Clausura 2026.

