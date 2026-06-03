Alajuelense tiene en la mira al futbolista que podría fichar como reemplazo de Alejandro Bran

Liga Deportiva Alajuelense en principio busca dos refuerzos más, aunque en el club también comprenden que el mercado apenas empieza y que puede pasar cualquier cosa.

Hasta hace unos días, los rojinegros contaban con Alejandro Bran como parte de su equipo para lo que viene, pero su planificación inicial dio un giro total luego de que quedó separado del equipo, al igual que Kenneth Vargas, por un nuevo caso de indisciplina.

Después de fichar al extremo Luis Díaz y al defensor central Yeison Molina; así como concretar los regresos del zaguero Farbod Samadian y el lateral John Paul Ruiz, entre los apuntes de la Liga sigue en firme el plan de encontrar un mediocampista que responda a las características de un ’10′.

Pero ahora, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, en sincronía con el técnico Ismael Rescalvo, busca un futbolista que asuma esa plaza vacante que dejó Alejandro Bran.

Una fuente confirmó a La Nación que un candidato en la mira como posible refuerzo en el puesto de Bran es costarricense y se encontraba en el extranjero.

Se trata del exmundialista de Qatar 2022, Roan Wilson. El volante oriundo de Limón tiene 24 años y terminó contrato con el equipo GD Chaves, de la Segunda División de Portugal.

Que un club tradicional del balompié costarricense se fije en él no es nuevo. Después de que militó en Limón y pasó a Grecia, se hablaba de un interés de Saprissa en sus servicios.

“Saprissa ha tenido un fuerte interés desde hace mucho tiempo, se han dado conversaciones, me han querido llevar, no se han podido dar. Otra vez se presenta la oportunidad de ir a este equipo, a como le digo, estoy hablando con mi representante y mi familia y Dios primero me ilumine a elegir la mejor opción para mi carrera”, comentó Roan Wilson en este artículo publicado por nacion.com en octubre de 2022.

Roan Wilson fichó con un club de Portugal en enero de 2023. Ahora podría volver al fútbol nacional. (Redes sociales)

Pero tras el Mundial de Qatar se convirtió en legionario. Fichó con el Gil Vicente de la Primera División de Portugal, con un contrato por dos años.

A mediados de julio de 2024 se marchó en condición de préstamo al GD Chaves, que luego adquirió su ficha. Y ese contrato expiró ahora.

El futbolista limonense quedó en libertad después de que tuvo que hacerle frente a una lesión que lo sacó de competencia, pero está recuperado.

Y esta opción con Alajuelense se presenta como una buena oportunidad para volver a empezar. No hay nada concreto, pero sí el interés de ambas partes.

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