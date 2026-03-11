Alajuelense se solidariza con dos integrantes del equipo que atraviesan momentos duros

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

A Malcon Pilone (8) lo operarán esta misma semana, luego de la lesión que sufrió el sábado pasado en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.

En Liga Deportiva Alajuelense envían las mejores vibras a dos integrantes del equipo que atraviesan situaciones difíciles: el futbolista Malcon Pilone y el fisioterapeuta Javier Baldi.

En el caso del jugador argentino, el sábado pasado se lesionó en su primer partido como titular con la Liga.

“Un dolor enorme, teníamos la esperanza de que fuera una lesión menor, por lo menos eso creíamos al inicio y fue una muy mala noticia que recibimos, pero hay que pasar estas páginas dolorosas.

”Vamos a apoyarlo en todo, vamos a darle todo lo necesario para que vuelva más fuerte y esperamos en unos meses tenerlo de vuelta”, expresó el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, en una entrevista que concedió en Los Ángeles a Teletica Radio.

Alajuelense confirmó el lunes por la noche que el mediocampista sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial. Debido a eso, será operado esta semana y el tiempo de recuperación será de aproximadamente nueve meses.

Malcon Pilone se integró hace pocas semanas a Liga Deportiva Alajuelense. El argentino tiene contrato con los rojinegros hasta diciembre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

De inmediato, varios jugadores del equipo contactaron a su compañero para hacerle ver que no está solo y darle una voz de aliento.

Otros hicieron público su mensaje, a través de historias de Instagram, con palabras que puede leer a continuación:

Kenneth Vargas: “Mucha fuerza hermano”.

Elián Quesada: “Estamos contigo hermano.

Washington Ortega: “Volverás más fuerte hermano”.

Ángel Zaldívar: “Estamos contigo hermano. Volverás más fuerte. Un día a la vez. No puedes controlar cada situación, pero puedes controlar cómo respondes a ellas”.

Isaac Badilla: “Estamos con usted mi hermano”.

Mientras que en lo que respecta al fisioterapeuta Javier Baldi, Kenneth Vargas había dicho luego del triunfo ante Cartaginés que le dedicó su gol a un compañero que estaba atravesando por una situación difícil.

Y en la previa del partido entre San Carlos y Alajuelense, el asistente técnico, Wardy Alfaro, cuando atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión pronunció unas palabras para Baldi, sin dar detalles, pero haciéndole ver que están con él.

“Primero que nada quiero darle un mensaje de fortaleza a nuestro amigo Baldi, que es como un hermano para nosotros y está pasando por una situación difícil de salud. Y desde nuestro entorno es darle siempre ese apoyo y ese ánimo a un luchador como él y que para nosotros significa mucho”, comentó Wardy Alfaro.

