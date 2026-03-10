Puro Deporte

Alajuelense confirma lo que temía con la grave lesión de Malcon Pilone; vea cuánto tiempo estará fuera

Este es el parte médico que entregó Liga Deportiva Alajuelense sobre la lesión de Malcon Pilone

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Malcon Pilone sufrió una lesión seria en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.
Malcon Pilone sufrió una lesión seria en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.