Alajuelense confirma lo que temía con la grave lesión de Malcon Pilone; vea cuánto tiempo estará fuera

Malcon Pilone sufrió una lesión seria en el partido entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense.

Mientras Liga Deportiva Alajuelense efectúa el reconocimiento a la cancha del BMO Stadium donde este martes 10 de marzo jugará contra LAFC en la Copa de Campeones de Concacaf, el equipo reveló el parte médico de Malcon Pilone.

“Presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior (rodilla) con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”, informó Alajuelense a través de su oficina de prensa.

La Liga indicó que Malcon Pilone será intervenido quirúrgicamente esta semana y de una vez dio a conocer que el tiempo de recuperación será de un aproximado de 9 meses.

Eso significa que el último hombre que se unió a Alajuelense en este último mercado podrá volver a jugar hasta 2027; se perderá lo que resta del actual Torneo Clausura 2026 y todo el Apertura del segundo semestre.

Malcon Pilone llegó al campeón procedente del Municipal Liberia y no estaba teniendo tanta participación. El martes anterior actuó unos minutos ante Cartaginés.

Y el sábado en San Carlos fue titular por primera vez con la Liga, pero solo estuvo 14 minutos en cancha. El futbolista no puso bien la pierna en el césped y las tomas de televisión evidenciaban que se había torcido la rodilla.

Su rostro hablaba por sí mismo, al igual que la reacción inmediata de todos en la Liga. Este lunes le practicaron los exámenes que confirmaron las sospechas de una lesión que no pintaba bien.

