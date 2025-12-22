Puro Deporte

Alajuelense responde a broma de CCSS que desapareció de redes sociales como por arte de magia

Liga Deportiva Alajuelense habló en la cancha, pero también se sacudió en las redes

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El liguismo abarrotó la calle ancha de Alajuela, celebrando el campeonato nacional con los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense.
El liguismo abarrotó la calle ancha de Alajuela, celebrando el campeonato nacional con los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCCSSApertura 2025Alajuelense campeón
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.