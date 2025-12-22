Alajuelense responde a broma de CCSS que desapareció de redes sociales como por arte de magia

El liguismo abarrotó la calle ancha de Alajuela, celebrando el campeonato nacional con los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense se acordó de la broma que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) publicó en sus redes sociales el sábado pasado, horas antes de que se jugara el clásico.

En ese partido de vuelta de la final de segunda fase, la Liga de Óscar “Macho” Ramírez derrotó 3-1 a Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto (5-3 en el global) y se coronó campeón nacional.

Un resultado que posiblemente no gustó para nada a la mente detrás de un posteo que se viralizó y que fue visible durante algunas horas por la mañana del sábado, pero que ya en la tarde se borró como por arte de magia.

¿Qué decía la publicación de la CCSS? “Desayunen bien que es fundamental para estar saludables, hagan actividad física... y que pase lo que tenga que pasar en la noche; que gane Saprissa o que pierda la Liga”.

En el artículo que La Nación publicó sobre esto, algunos lectores consideraron que era “totalmente desacertado el comentario siendo el perfil de una institución pública” y varios apuntaron que debería abrirse una investigación administrativa.

La noche del domingo, después de que la carroza de los campeones de Alajuelense convocó a una multitud de aficionados en la calle ancha de Alajuela, la Liga respondió al posteo de la CCSS, que aunque fue borrado, los pantallazos siempre quedan.

“Caja Costarricense de Seguro Social, nos puede desear solo noches porque buenas son desde que campeonizamos ayer (sábado 20 de diciembre)”, publicó Alajuelense en todas sus redes sociales.

Como era de esperar, la respuesta de la Liga se volvió viral de inmediato y generó muchos comentarios, como estos:

María Elena González Barrantes: “Deberían tomar cartas del asunto las autoridades correspondientes. La Caja la pagamos todos y deben ser responsables de lo que publican”.

Danny Soto: “Excelente CM de LDA, era hora de la respuesta, y que el de la CCSS se encargue de cobrar a las empresas que le deben a la Caja”.

Rándall Murillo: “Ojalá la Caja Costarricense de Seguro Social fuera así de eficiente en la atención al ciudadano”.

Shirley Bolaños: “El CM de la Caja debe estar enfermo del colerón”.

Esta fue la publicación de la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social hizo este posteo sobre el partido ente Alajuelense y Saprissa por la final de segunda fase. (Facebook CCSS/Facebook CCSS)

Esta fue la publicación de Alajuelense

Este es el posteo de Liga Deportiva Alajuelense después de la broma de la CCSS. (Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

