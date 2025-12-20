Puro Deporte

Alajuelense vs. Saprissa: Caja de Seguro Social calienta la final con broma que no cayó muy bien entre los liguistas

La Caja Costarricense de Seguro Social también está pendiente de la final entre Saprissa y Alajuelense

Por Milton Montenegro
Saprissa vs LDA
Saprissa y Alajuelense se verán las caras en el partido de ida de la final este sábado 20 de diciembre y hasta la Caja de Seguro Social está pendiente del partido. (Mayela Lopez/Mayela López)







Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

