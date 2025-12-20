Alajuelense vs. Saprissa: Caja de Seguro Social calienta la final con broma que no cayó muy bien entre los liguistas

Saprissa y Alajuelense se verán las caras en el partido de ida de la final este sábado 20 de diciembre y hasta la Caja de Seguro Social está pendiente del partido.

Este sábado se juega el partido de vuelta de la final de segunda fase entre Alajuelense y Saprissa, que podría coronar a los rojinegros de una vez en el Torneo Apertura 2025 o bien obligar a una posterior gran final.

En medio de las carreras propias de diciembre, los regalos, los tamales y las decoraciones, todos están pendientes de este encuentro que reúne a las dos aficiones más grandes del país.

Y todos quieren opinar sobre la gran fiesta del fútbol. Hasta la Caja Costarricense de Seguro Social, que se metió a la cancha con un comentario en redes sociales que ya está generando réplicas.

La CCSS hizo el siguiente posteo en su perfil oficial de Facebook, la mañana de este sábado:

“Desayunen bien que es fundamental para estar saludables, hagan actividad física... y que pase lo que tenga que pasar en la noche; que gane Saprissa o que pierda la Liga”.

Como era de esperar, las reacciones de los aficionados llegaron de inmediato.

“Una birra para community manager de la Caja”, escribió Mariano Pizarro González, acompañado de tres corazones morados.

La Caja Costarricense de Seguro Social hizo este posteo sobre el partido ente Alajuelense y Saprissa por la final de segunda fase. (Facebook CCSS/Facebook CCSS)

“Pecado! Liga campeón”, replicó Manuel Fonseca, en su caso con dos círculos rojo y negro.

El debate continúa bien caliente en esa red, mientras los aficionados se alistan para disfrutar esta noche de la fiesta del fútbol. La serie está empatada 2-2 tras el partido de ida.