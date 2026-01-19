Alajuelense recibe la noticia que esperaba

Ángel Zaldívar ya no verá los partidos de Liga Deportiva Alajuelense tras bambalinas, pues estará habilitado para jugar el miércoles.

Aunque todavía no cuenta con equipo completo producto de algunas lesiones, Óscar “Macho” Ramírez recibió una noticia importante para planear el partido del miércoles 21 de enero entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, pactado para las 8 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

La Liga presentó el viernes pasado la documentación respectiva ante la Dirección General de Migración y Extranjería para conseguir el permiso de trabajo del delantero mexicano Ángel Zaldívar.

Después de eso, los rojinegros sabían que este lunes era clave y el fútbolista ya cuenta con ese documento en mano. Además, hace unos días llegó su pase internacional.

El siguiente paso de Alajuelense es presentar este martes toda la documentación de Ángel Zaldívar ante el Comité de Competición de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) para que el atacante ya quede inscrito y habilitado para jugar.

Con eso, el mexicano podría debutar el miércoles contra los brumosos, sí así lo considera pertinente el técnico rojinegro Óscar Ramírez.

Otro hombre que podría estrenarse con la Liga en el Torneo de Clausura 2026 es el delantero José Alvarado, quien se convirtió en la tercera contratación del campeón nacional en este mercado.

José Alvarado es el nuevo fichaje de Alajuelense. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Alajuelense tiene en proceso de recuperación a Washington Ortega, Kenneth Vargas, Anthony Hernández, Alexis Gamboa y Rashir Parkins.

Los rojinegros buscan su primera victoria del Torneo de Clausura 2026, luego de empezar su defensa del título con dos empates, en casa ante Liberia y de visita frente a Pérez Zeledón.

