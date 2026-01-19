El misterioso fichaje que Óscar Ramírez pidió y Alajuelense lo complació

José Alvarado (47) formó parte del equipo que presentó Liga Deportiva Alajuelense el pasado 4 de enero, en los 90 Minutos por la Vida.

Liga Deportiva Alajuelense fichó a un futbolista que a Óscar “Macho” Ramírez empezó a llamarle la atención desde hacía un tiempo y lo quería en su equipo.

Él lo pidió y el club lo complació. Ahí lo tiene y el jugador ya se encuentra habilitado para ser tomado en cuenta cuando el técnico lo crea oportuno.

Óscar Ramírez lo veía entrenarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con el uniforme de Sarchí, de la Liga de Ascenso. Sus características corresponden a las que al estratega en particular siempre le han gustado.

Lo observó mucho y le agradó tanto que llegó a la conclusión de que ese atacante puede ser útil para las intenciones que tiene en este semestre con los rojinegros.

No se trata de un fichaje bomba, no es de los nombres que barajaban los aficionados para reforzar al campeón nacional; pero José Alvarado sí entró en el radar del “Macho”.

“Un caso de Sarchí que está en el día a día, que no es un secreto que ese equipo es para darle ese bagaje, crecimiento y evolución a jugadores del CAR”, relató el asistente técnico de la Liga, Wardy Alfaro, en declaraciones a Columbia, antes del partido entre Pérez Zeledón y Alajuelense.

Se trata de un delantero que acabó su contrato con Sarchí en el cierre del torneo anterior, y que se unió a la Liga como agente libre, al firmar por seis meses.

“En el caso de José se vio en la pretemporada, es un joven ya con un poco de experiencia, tiene 27 años, hizo ligas menores acá en Alajuelense, estuvo en Segunda y lo vimos”, manifestó el auxiliar del “Macho”.

Para estar completamente seguro, Óscar Ramírez no solo se dejó llevar por su intuición. Él quería tenerlo cerca y ver su desenvolvimiento con más detalle, como si se tratara de un periodo de prueba.

Todo quedaba sujeto a lo que él terminara de ver en las prácticas, en el día a día y la decisión final del estratega fue que lo contrataran.

“Desde la persona es excelente y en el tema técnico - táctico y deportivo es disciplinado, luchador, creo que nos va a aportar bastante cuando en su momento tenga la oportunidad.

”Así se dio el tema y también esto refuerza a los muchachos que están en Sarchí a decir: ‘Pucha, si a José le dieron la oportunidad porque se la ganó, también nosotros podemos hacer las cosas bien para que en el proyecto de Sarchí estemos cerca y ser tomados en cuenta para la Primera División’”, comentó Wardy Alfaro.

Por su parte, el secretario técnico de la Liga, Víctor Reyes, dio a conocer que José Alvarado quedó inscrito el jueves anterior ante la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut).

José Alvarado hizo su proceso de liga menor con Liga Deportiva Alajuelense y cuando menos lo esperaba, firmó un contrato con los rojinegros. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Es un jugador que ya lo conocemos, hizo su liga menor con nosotros durante mucho tiempo. Fue cedido a Palmares, tuvo la oportunidad de andar en Guatemala (Coatepeque) y fue un jugador que rescatamos en el semestre anterior para que viniera a Sarchí.

”Ahí hizo las cosas bien, Óscar lo visualizó y, por ende, se inscribió el jueves y es un jugador que podría estar para el miércoles ante Cartaginés, si así lo quiere el técnico. Es un 9 con características importantes, es fuerte, potente y tiene una gran formación en Liga Deportiva Alajuelense”, detalló Víctor Reyes.

En X (antes Twitter), el periodista y comentarista de Tigo Sports, Tomás Fonseca, publicó un criterio sobre el nuevo fichaje de Alajuelense.

“Es un 9, define bien y va al frente, mete, no claudica nunca en esfuerzo. Sin gran porte físico pero físicamente impecable. Técnico para asociarse, ya sea botándose o para jugar en corto por dentro. Es profesional, serio. Jugué con él en Carmelita, perdón la auto referencia”, anotó Tomás Fonseca.

Para este periodo de movimientos, Alajuelense registra tres contrataciones: Kenneth Vargas, Ángel Zaldívar y José Alvarado.

En cuanto a las bajas, el campeón nacional decidió no renovar el contrato de Diego Campos y el arquero Johnny Álvarez se marchó con el finiquito en mano para marcharse a Sporting.

Doryan Rodríguez se encuentra a préstamo con Puntarenas FC; mientras que John Paul Ruiz está en esa misma condición, pero con el Municipal Liberia.

