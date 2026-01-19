Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Campeonitis aquí no hay’

Muchos aficionados en San Isidro de El General querían fotos con Óscar Ramírez. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Óscar “Macho” Ramírez insiste en que si se revisa la tendencia de los últimos torneos cortos, se notará que al equipo que es campeón nacional siempre le cuesta el arranque del siguiente torneo. Eso lo manifestó luego del empate 1-1 entre el Municipal Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Cómo califica este punto y cómo valora el arranque de la Liga como campeón que lleva dos jornadas sin lograr la victoria?

- En esto de los arranques ustedes ya deberían de tenerlo claro, el poco espacio para recuperarnos de un torneo a otro, y es difícil volver como todo, cuando hay un logro hay una descompensación y volver a ritmear es complejo. Ha venido sucediendo en los últimos campeonatos, donde el equipo que es campeón le cuestan los arranques.

”Yo sé que por ahí anda la palabra campeonitis y no, campeonitis aquí no hay; simplemente que es tema de volver a agarrar el nivel, no es fácil.

”Del arbitraje no quiero hablar, porque es un tema que ustedes como periodistas deberían de tomar más en cuenta. Ya viene esto con sus cositas y que si necesitamos un fútbol rápido, que sea rápido; pero muchas veces está ralentizado y no es por los jugadores”.

- Tiene poco tiempo para trabajar. ¿Cómo hace para corregir?

- Es un tema que hemos venido hablando con los muchachos. Este domingo tuvimos que hacer casi que un entrenamiento visual, con el tema de algunos conceptos que necesitamos repasar en cancha y que no hay tiempo. Estos primeros cinco partidos son cada tres días y con la problemática que no hay tiempo en cancha... En dos partidos ya nos han hecho tres goles y en el semestre pasado, en 18 apenas pudieron hacernos 10.

- ¿El árbitro cortó mucho el partido?

Voy a dar un ejemplo, contra Liberia no entró la camilla a sacar a nadie y dieron 13 minutos de reposición. En este partido se dieron once minutos, entonces no sé en qué se basan, no entiendo. En esas cosas cambia el concepto de uno a otro. Y el tema del juego más rápido, si fuera dinámico sí. Se habla del tiempo útil y no quiero quiero hablar más del arbitraje, es simplemente una observación que hago.

- Salió lesionado Alexis Gamboa y no cuenta con Anthony Hernández, Rashir Parkins y Kenneth Vargas. ¿Cómo manejará las cargas?

- Yo sé que está el tema de la igualdad de los equipos, que todos tienen que tener los mismos derechos y en este caso, nosotros que jugamos la Copa Centroamericana, en este momento es un castigo, porque tenemos más partidos acumulados. Nos programan cada tres días y aceleramos el ritmo en este momento, como con Alexis, que jugó todo el torneo pasado, ahora lo hacemos acelerado con él y el organismo protesta.

”La manera de protestar es con lesiones, con situaciones como esta, igual Anthony Hernández que lo venía arrastrando. A Washington Ortega lo tenemos en ese tema. Y la única manera es lo que pasó en el segundo tiempo.

”Con la gente joven que está ahí atrás, que hemos venido trabajando desde el semestre pasado y es la que nos tiene que ayudar con estas circunstancias. La verdad salgo contento de ver la dinámica de los chiquillos, cómo fueron y las intenciones que mostraron. No les pesó y nos vamos ganando gente.

”Tal vez ahora la gente lo ve de momento, pero es una inversión a futuro que se está haciendo y Dios quiera que dé para varios años, como Deylan Paz, Deylan Aguilar, Tristán Demetrius. No sé el promedio de edad del equipo que terminó en cancha, yo creo que es bajo. Y tuvimos ahí encimado a Pérez Zeledón, si lo vemos a futuro, es un tema que estamos tratando de tener en estos muchachos a una futura base".

- ¿Qué le falta a Alajuelense?

- Contundencia, de hecho hay dos goles anulados (en realidad fue uno y un penal); pero un poquito más frente al marco. También hay que hablar de Pérez, se viene dando la constante, ya Liberia lo hizo y al ser participativos en torneos internacionales nos ven más con reojo y más con análisis.

