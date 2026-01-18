Pérez Zeledón vs. Alajuelense: Hora y canal para ver el partido entre los ‘Guerreros del Sur’ y la Liga

Liga Deportiva Alajuelense visita al Municipal Pérez Zeledón este domingo 18 de enero, en la segunda fecha del Torneo de Clausura 2026.

El partido que se disputará en San Isidro de El General, en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón, empezará a las 3 p. m. y la expectativa es que cuente con mucha afluencia de público.

Los generaleños vienen de estrenarse en el campeonato con un triunfo en casa ante San Carlos por 3-1; mientras que la Liga empató el jueves pasado en el Estadio Alejandro Morera con el Municipal Liberia (2-2).

En Pérez Zeledón tienen muy claro que este arranque del torneo marca mucho, con tantos partidos seguidos de primera entrada. Ante eso, los hombres de Luis Orozco están dispuestos a hacerlo bien contra su rival de turno.

Mientras que el campeón nacional tiene la firma consigna de verse mejor con relación a ese juego que marcó su estreno y que dejó mucha autocrítica en el vestuario de Alajuelense.

Los partidos entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense suelen ser muy concurridos. (Jose Cordero)

“Tenemos que ir a recuperar estos dos puntos que dejamos ir. Visitamos a Pérez Zeledón y luego visitamos a Cartaginés. Son partidos importantes en los que si sacamos la tarea, creo que nos vamos a posicionar bien y emocionalmente nos va a dar ese empuje para lo que viene”, manifestó el lateral izquierdo de la Liga, Rónald Matarrita.

¿Dónde puedo ver el partido Pérez Zeledón vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense se podrá ver a través de la pantalla de FUTV.

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias. Y una vez concluido el pulso entre generaleños y rojinegros, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, pues Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Radio Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Óscar Ramírez está seguro de que partido a partido, Liga Deportiva Alajuelense irá viéndose mejor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las entradas para el partido Pérez Zeledón vs. Alajuelense Copiado!

Aunque los boletos de sol ya se agotaron, todavía quedan entradas en sombra (¢12.000) y butaca (¢20.000), que puede adquirir de esta manera:

- En web: ticketmanagerapp.com

- Guerreros Gift Shop (local # 3, costado norte del estadio).

- WhatsApp: https://wa.me/50687594405.

- Tienda La Unión Salvadoreña (pago solo en efectivo).

Pérez Zeledón encara con ilusión el partido ante Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Alajuelense anuncia el partido contra Pérez Zeledón Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🔜 | Jornada 02 🆚 MPZ

🗓️ | Domingo 18 de enero, 3:00 pm

🏟️ | Estadio Municipal Pérez Zeledón

📺 | FUTV



➡️@bydcostarica #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/6i8H4FLaQQ — Alajuelense (@ldacr) January 18, 2026

Pérez Zeledón anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

Los árbitros del partido Pérez Zeledón vs. Alajuelense Copiado!

Brayan Cruz al centro, asistido por Jeriel Valverde y William Chow. Cuarto árbitro: Huberth Robles. VAR: Jesús Montero. AVAR: Víctor Ramírez.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.