Puro Deporte

Alajuelense queda con una inquietud tras aviso inesperado de Concacaf

Ismael Rescalvo confesó sentirse un poco sorprendido con una decisión que Concacaf le comunicó el viernes a Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense partido ante Puntarenas FC, jornada 4
Ismael Rescalvo ahora tomará otro tipo de previsiones de cara al partido del jueves entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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