Alajuelense queda con una inquietud tras aviso inesperado de Concacaf

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ismael Rescalvo ahora tomará otro tipo de previsiones de cara al partido del jueves entre Luis Ángel Firpo y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense cambia de chip de nuevo y ahora se enfoca en su próximo partido en el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf, que será en El Salvador.

Solo que hubo un cambio de planes, pues la Concacaf le comunicó el viernes al tricampeón de Centroamérica que su partido ante Luis Ángel Firpo ya no se efectuará en el césped natural del Estadio Jorge “El Mágico” González, sini que se trasladó para el campo sintético del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla.

Ismael Rescalvo afirmó sentirse “un poco sorprendido” por esa decisión, porque desde hace varias semanas tenían planeado que ese encuentro sería en cancha natural.

Sin embargo, el cambio obedece a que a ese estadio le están haciendo mejoras. Y por lo tanto, la Concacaf consideró que no era conveniente efectuar el encuentro ahí.

“El partido se cambia y, bueno, no podemos hacer nada. Lo que depende de nosotros, o que podemos controlar es intentar jugar lo mejor posible en esa cancha. No está en las mejores condiciones, pues estuvimos viendo el otro día el partido de Firpo”, apuntó Ismael Rescalvo.

Con esa inquietud a cuestas, el español ya tiene claro a lo que va la Liga a El Salvador.

“Aparentemente lo que nos dicen es que está un poquito mejor que la cancha de Diriangén (Estadio Nacional de Nicaragua), que para estar un poquito mejor hace falta poco. Pero sí queremos adaptarnos al partido e ir a ganar, porque sabemos que con una victoria en El Salvador estamos ya clasificados”, agregó Ismael Rescalvo.

La Liga viajará este martes a territorio cuscatleco a las 3 p. m. y el reconocimiento de cancha lo hará el miércoles a las 6:30 p. m., media hora después de que arranque la rueda de prensa que brindarán el técnico y un futbolista.

El partido entre Luis Ángel Firpo y Alajuelense será el jueves 20 de agosto a las 9:06 p. m. y el conjunto rojinegro retornará a Costa Rica un día después, a las 11 a. m., preparándose para recibir el domingo a San Carlos, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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