Hay noticia de última hora con el partido de Alajuelense en El Salvador

El entrenador de Alajuelense, Ismael Rescalvo, junto al atacante Jeison Lucumí, en el duelo que los manudos le ganaron a Herediano.

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó, por medio de un comunicado de prensa, que fue informada de que el partido que disputará el próximo jueves 20 de agosto ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador ya no se realizará en el Estadio Mágico González, sino en el estadio Las Delicias.

Este escenario tiene capacidad para 10 mil personas y está ubicado en la localidad de Santa Tecla, a 19 minutos en vehículo de San Salvador, por lo que la logística manuda cambia levemente.

El duelo será a las 9 p. m. Este encuentro tiene un ingrediente especial, debido a que marcará el mano a mano entre el equipo tico y el entrenador costarricense Marvin Solano.

“La modificación responde a que el terreno de juego presentado originalmente no reúne las condiciones adecuadas para la disputa del partido”, se lee en el comunicado rojinegro.

Esta situación ya se había presentado en Costa Rica, cuando, en la primera jornada de la Copa Centroamericana, Herediano recibió al Marathón de Honduras en el Estadio Alejandro Morera Soto. En principio, el encuentro debía realizarse en el Estadio Nacional, pero el estado de la gramilla no era el idóneo.

El Firpo viene de conseguir una victoria importante en la Copa Centroamericana, ya que goleó 4-0 al Diriangén de Nicaragua.

La Liga es líder del Grupo A de la competición con seis unidades, mientras que el Firpo está en la tercera posición con tres puntos. El segundo lugar es para el Plaza Amador, también con seis puntos. Seguidamente, el Diriangén es cuarto con tres unidades y Xelajú es el último de la clasificación, con cero puntos.